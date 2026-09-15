Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ABD'nin Dünya yörüngesine uzay kontrol silahları yerleştirdiğini ilk kez açıkça duyurdu.

Uzmanlar, yörüngeye yerleştirilen silahların büyük olasılıkla rakip uyduların radyo ve haberleşme bağlantılarını bozabilen elektronik harp sistemleri olduğunu değerlendiriyor.

1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması nükleer silahları yasaklarken, elektronik harp araçları ve geleneksel uydu karşıtı silahların yörüngeye yerleştirilmesini açıkça engellemiyor.

Çin uzayın silahlandırılmasına karşı olduğunu bildirirken, Rusya uzayın tüm silahlardan arındırılması çağrısı yaptı ancak her iki ülkenin de karşı-uzay kapasiteleri geliştirdiği belirtiliyor.

ABD Uzay Kuvvetleri 2019 yılında Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde kuruldu ve askeri uyduları işletmek, korumak ve uzay tabanlı tehditleri izlemekle görevli.

ABD, Dünya yörüngesine "uzay kontrol silahları" yerleştirdiğini ilk kez açık biçimde duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ayrıntıları açıklanmayan bu sistemlerin Amerikan kuvvetlerini düşman eylemlerine karşı korumak için kullanılacağını söyledi. Meink, pazartesi günü Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada silahların sayısı, ne zaman yörüngeye gönderildiği ve nasıl çalıştığı konusunda bilgi vermedi. Sistemlerin hem savunma hem de saldırı amacıyla kullanılabileceğini belirtmekle yetindi. Bu açıklamayı dikkat çekici hale getiren nokta yalnızca yeni bir askeri kapasitenin duyurulması değil. Washington daha önce uzaydaki "sistemlerden" ve onların "yeteneklerinden" söz ederken bu kez doğrudan "silah" ifadesini kullandı.

UZAY SİLAHI NE ANLAMA GELİYOR? Uzay silahı denildiğinde yalnızca başka bir uyduyu vuran füze veya yörüngede çarpışmak üzere tasarlanmış bir araç anlaşılmıyor. Bu geniş tanım, rakibin uzay sistemlerini bozabilen, kullanımını sınırlayabilen veya tamamen devre dışı bırakabilen farklı teknolojileri kapsıyor. ABD Uzay Kuvvetleri doktrinindeki "uzay kontrolü" anlayışı da bu çerçeveye dayanıyor. Amaç, ABD'nin uzay sistemlerini istediği yerde ve zamanda kullanabilmesi, rakibinin aynı imkana erişiminin ise engellenebilmesi. Bu nedenle hedef yalnızca yörüngedeki uydunun kendisi olmayabilir. Uydunun haberleşmesi, aktardığı veriler veya sağladığı konum hizmetleri de karşı-uzay faaliyetlerinden etkilenebilir.