ABD’nin 'uzay silahları' yörüngede! Sinyal bozucudan uydu avcısına öne çıkan olasılıklar
Uzaydaki askeri rekabet, ABD ile Çin ve Rusya arasında daha görünür bir cepheye dönüşüyor. GPS’ten iletişime, günlük hayatın pek çok parçası yörüngedeki uydulara bağlı. Donald Trump döneminde kurulan Uzay Kuvvetleri etrafında büyüyen silah tartışması bu nedenle yalnız orduları değil, uydu hizmetlerinden yararlanan herkesi ilgilendirebilir.
Hızlı Özet Göster
- ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ABD'nin Dünya yörüngesine uzay kontrol silahları yerleştirdiğini ilk kez açıkça duyurdu.
- Uzmanlar, yörüngeye yerleştirilen silahların büyük olasılıkla rakip uyduların radyo ve haberleşme bağlantılarını bozabilen elektronik harp sistemleri olduğunu değerlendiriyor.
- 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması nükleer silahları yasaklarken, elektronik harp araçları ve geleneksel uydu karşıtı silahların yörüngeye yerleştirilmesini açıkça engellemiyor.
- Çin uzayın silahlandırılmasına karşı olduğunu bildirirken, Rusya uzayın tüm silahlardan arındırılması çağrısı yaptı ancak her iki ülkenin de karşı-uzay kapasiteleri geliştirdiği belirtiliyor.
- ABD Uzay Kuvvetleri 2019 yılında Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde kuruldu ve askeri uyduları işletmek, korumak ve uzay tabanlı tehditleri izlemekle görevli.
ABD, Dünya yörüngesine "uzay kontrol silahları" yerleştirdiğini ilk kez açık biçimde duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ayrıntıları açıklanmayan bu sistemlerin Amerikan kuvvetlerini düşman eylemlerine karşı korumak için kullanılacağını söyledi.
Meink, pazartesi günü Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada silahların sayısı, ne zaman yörüngeye gönderildiği ve nasıl çalıştığı konusunda bilgi vermedi. Sistemlerin hem savunma hem de saldırı amacıyla kullanılabileceğini belirtmekle yetindi.
Bu açıklamayı dikkat çekici hale getiren nokta yalnızca yeni bir askeri kapasitenin duyurulması değil. Washington daha önce uzaydaki "sistemlerden" ve onların "yeteneklerinden" söz ederken bu kez doğrudan "silah" ifadesini kullandı.
UZAY SİLAHI NE ANLAMA GELİYOR?
Uzay silahı denildiğinde yalnızca başka bir uyduyu vuran füze veya yörüngede çarpışmak üzere tasarlanmış bir araç anlaşılmıyor. Bu geniş tanım, rakibin uzay sistemlerini bozabilen, kullanımını sınırlayabilen veya tamamen devre dışı bırakabilen farklı teknolojileri kapsıyor.
ABD Uzay Kuvvetleri doktrinindeki "uzay kontrolü" anlayışı da bu çerçeveye dayanıyor. Amaç, ABD'nin uzay sistemlerini istediği yerde ve zamanda kullanabilmesi, rakibinin aynı imkana erişiminin ise engellenebilmesi.
Bu nedenle hedef yalnızca yörüngedeki uydunun kendisi olmayabilir. Uydunun haberleşmesi, aktardığı veriler veya sağladığı konum hizmetleri de karşı-uzay faaliyetlerinden etkilenebilir.
EN GÜÇLÜ OLASILIK SİNYAL BOZMA
Uzmanlara göre ABD'nin yörüngeye yerleştirdiğini açıkladığı uzay silahları, büyük olasılıkla elektronik harp amacı taşıyan sistemler. Bu araçların rakip uyduların radyo veya haberleşme bağlantılarını bozabileceği değerlendiriliyor.
"Jamming" olarak adlandırılan sinyal bozma yöntemi, bir uydunun gönderdiği ya da aldığı sinyallere müdahale edilmesine dayanıyor. "Spoofing" ise hedef sistemin kullandığı sinyalleri yanıltmayı amaçlıyor. Siber operasyonlar da uydulara karşı kullanılabilecek kinetik olmayan yöntemler arasında gösteriliyor.
Bu tür bir uydu karşıtı silah, hedefi fiziksel olarak parçalamadan görevini aksatabilir. Etkisi geçici tutulabileceği gibi askeri haberleşme, konumlandırma veya istihbarat kapasitesi üzerinde daha ciddi sonuçlar da doğurabilir.
FİZİKSEL SALDIRI SEÇENEĞİ DAHA ZAYIF
Diğer ihtimal, başka bir uyduya çarpabilen veya onu vuracak bir cisim taşıyan kinetik bir yörünge aracı. Ancak uzmanlar bu seçeneği elektronik harp sistemlerine göre daha düşük olasılıklı görüyor.
Kinetik uydu karşıtı silahlar hedefi fiziksel güçle yok ediyor. Çarpışma sonucunda ortaya çıkan parçalar ise yörüngede çok yüksek hızlarla hareket ederek yalnızca hedef alınan aracı değil, başka uyduları ve uzay faaliyetlerini de tehlikeye atabiliyor.
Durham Üniversitesinden astropolitik uzmanı Bleddyn Bowen da açıklanan silahın mekanizmasının bilinmediğine dikkat çekiyor. Bowen, en güçlü ihtimalin tahrip edici olmayan bir radyo veya haberleşme sinyali bozma platformu olduğunu, çarpışmaya dayalı bir aracın ise daha az olası göründüğünü belirtiyor.
AÇIKLAMADAKİ EN ÖNEMLİ KELİME
Secure World Foundation Uzay Güvenliği ve İstikrar Baş Direktörü Victoria Samson, Al Jazeera'ya yaptığı değerlendirmede açıklamadaki kritik kelimenin "silah" olduğunu vurguladı. Samson'a göre bir ABD'li yetkili, özellikle silah olarak tasarlanmış bir sistemin uzaya yerleştirildiğini ilk kez kabul etti.
Bu durum, ABD'nin uzayda ilk kez askeri imkan kullandığı anlamına gelmiyor. Asıl değişiklik, daha önce teknik kapasite olarak tarif edilen bir aracın artık açıkça silah olarak adlandırılması.
UYDULAR NEDEN KRİTİK HEDEF?
Uydular, modern orduların haberleşme, GPS, istihbarat ve diğer temel hizmetlerinde önemli rol oynuyor. Karadaki birliklerin kullandığı birçok sistem, yörüngeden gelen veriye veya uydu bağlantısına dayanıyor.
Bu yüzden bir uydunun mutlaka parçalanması gerekmiyor. Haberleşmenin kesilmesi, sinyalin bozulması ya da sistemin yanıltılması da askeri operasyonları aksatabilecek sonuçlar yaratabiliyor.
Risk yalnızca ordularla sınırlı değil. Konum belirleme, iletişim ve veri aktarımı gibi sivil hizmetler de uzay tabanlı altyapıdan yararlanıyor. Yörüngedeki sistemlere yönelik geniş çaplı müdahaleler, uzay gücü olmayan ülkelerdeki insanları da etkileyebilir.
ABD UZAY KUVVETLERİNİN ROLÜ
2019 yılında Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetleri, Amerikan ordusunun en yeni kuvvet kolu. Sivil uzay araştırmalarına odaklanan NASA'dan farklı olarak askeri faaliyetlerden sorumlu.
Kurum; askeri uyduları işletiyor ve koruyor, uydu iletişimi ile konum hizmetleri sağlıyor, yörüngedeki cisimleri ve olası tehditleri izliyor. Aynı zamanda Dünya üzerindeki ABD kuvvetlerine uzay tabanlı destek sunuyor.
Washington, Çin ve Rusya'nın ABD'nin uzaydaki imkanlarını bozabilecek karşı-uzay sistemleri geliştirdiğini uzun süredir savunuyor. Meink'in açıklaması da bu iki ülkeye yönelik bir caydırıcılık mesajı olarak sunuldu.
UZAY ANTLAŞMASI HER SİLAHI YASAKLAMIYOR
1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının Dünya yörüngesine yerleştirilmesini yasaklıyor. Ay ve diğer gök cisimlerinde askeri üs kurulmasına ve silah denemeleri yapılmasına da izin vermiyor.
Ancak antlaşmada geleneksel silahların Dünya yörüngesine yerleştirilmesini açıkça engelleyen genel bir hüküm bulunmuyor. Elektronik harp araçları, geleneksel uydu karşıtı silahlar ve diğer karşı-uzay sistemleri bu nedenle otomatik olarak yasak sayılmıyor.
Saldırı ve savunma amacıyla kullanılabilen teknolojiler arasındaki çizginin net olmaması da tartışmayı büyütüyor. Bir uyduyu inceleyebilen, ona yaklaşabilen veya yörüngesini değiştirebilen araçlar barışçıl görevlerde kullanılabileceği gibi askeri bir kapasiteye de dönüşebilir.
RUSYA VE ÇİN DE KARŞI-UZAY SİSTEMLERİ GELİŞTİRİYOR
Çin, ABD'nin açıklamasına uzayın silahlandırılmasına ve bir savaş alanına dönüştürülmesine karşı olduğunu bildirerek tepki verdi. Rusya ise uzayın tüm silahlardan arındırılması yönünde uluslararası çalışma çağrısı yaptı.
Buna karşılık araştırma kuruluşlarının raporları, iki ülkenin de farklı karşı-uzay kapasiteleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bunlar arasında yerden fırlatılan uydu karşıtı silahlar, sinyal bozma, yanıltıcı sinyal üretme ve siber operasyon imkanları bulunuyor.
Secure World Foundation, Çin ve Rusya'nın uzay tabanlı sinyal bozuculara sahip olduğunu da aktarıyor. Her iki ülkenin son yıllarda başka uydulara yaklaşabilen ve onların çevresinde hareket edebilen araçlarla operasyonlar yaptığı belirtiliyor.
Çin'in gösterdiği "uzay römorkörü" teknolojisi ise bir uyduyu kavrayarak başka bir yörüngeye taşıyabiliyor. Pekin bu kapasiteyi şimdiye kadar kullanım ömrünü tamamlamış kendi uydularından biri üzerinde sergiledi.
ASKERİ UZAY REKABETİ GENİŞLİYOR
Uzaydaki askeri rekabet ABD, Rusya ve Çin'den ibaret değil. Hindistan uydu karşıtı silah kapasitesini bir denemeyle gösterdi. Fransa'nın aynı yörüngede başka araçlarla birlikte çalışabilecek sistemler geliştirdiği, İngiltere'nin ise ABD ile ortak yörünge operasyonları yürüttüğü bildiriliyor.
İran'ın uydu hizmetlerine karşı sinyal bozma ve yanıltıcı sinyal yöntemlerine giderek daha fazla başvurduğu belirtiliyor. İsrail'in gelişmiş askeri uzay ve elektronik harp kabiliyetleri bulunmasına rağmen kamuoyuna açık, enkaz oluşturan bir uydu karşıtı silah denemesi kaydı bulunmuyor. Kuzey Kore ile Güney Kore de uzay teknolojilerini geliştiren ülkeler arasında.
ABD'nin yörüngede silah bulunduğunu açıkça ilan etmesi, yeni bir teknolojik başlangıçtan çok uzayın silahlı rekabet alanı olarak kabul edilmesini hızlandırabilecek bir eşik olarak görülüyor. Uzmanlar, bu açıklamanın rakip ülkeleri kendi silahlarını duyurmaya, ABD'nin müttefiklerini de benzer sistemlere yönelmeye teşvik edebileceği uyarısında bulunuyor.
Uzaydaki bir çatışmanın etkisi yalnızca büyük güçlerin uydularıyla sınırlı kalmayabilir. Dünya genelinde kullanılan iletişim, konum ve veri hizmetlerinin yörüngeye bağımlılığı, olası bir silahlanma yarışının sonuçlarını herkes için önemli hale getiriyor.
(Haberde yer alan görseller DepoPhotos ve AA'ya aittir aittir.)