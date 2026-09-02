ABD'nin yeni fırkateyn arayışında Türkiye öne çıktı: İstanbul sınıfı Japon ve Güney Koreli rakiplerle yarışıyor

ABD Deniz Kuvvetleri ise müttefik ülkelerin gemi inşa kapasitesi ve endüstriyel tecrübesinden yararlanma seçenekleri üzerinde çalışıldığını doğruladı ancak açık bir uluslararası fırkateyn yarışmasına ilişkin net açıklama yapmadı. ABD Donanması Araştırma, Geliştirme ve Satın Alma Ofisi adına konuşan Yüzbaşı Ron Flanders, hedefin gemileri daha hızlı teslim ederken ABD tersanelerine uzun vadeli yatırım, teknoloji transferi ve iş gücü artışını da sağlamak olduğunu belirtti.

İLK GEMİLER YURT DIŞINDA ÜRETİLEBİLİR Gündemdeki seçeneklerden biri "Finlandiya modeli" olarak tanımlanan üretim yaklaşımı. Bu modele göre ilk iki gemiye kadar olan üretim yabancı bir tersanede başlayabilecek. Daha sonraki aşamada yabancı yatırımcıların ABD'deki tersanelere ve gemi inşa altyapısına yatırım yapmasıyla üretim Amerikan tesislerine taşınabilecek. Benzer model ABD Sahil Güvenliğinin Arktik Güvenlik Kesici programında da uygulanıyor.

YABANCI GEMİ İÇİN MUAFİYET YOLU AÇILDI Yabancı fırkateyn seçeneği, Beyaz Saray'ın ağustos ayında yayımladığı memorandumun ardından güç kazandı. Memorandum, ulusal güvenlik çıkarları gerekçesiyle yabancı yapımı savaş gemilerinin ABD Donanması hizmetine alınmasını engelleyen düzenlemeye karşı muafiyet uygulanmasının önünü açtı. Bunun ardından ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun, uluslararası savaş gemileri ile farklı lojistik gemi seçenekleri hakkında çalışma yapılması talimatı verdiği belirtildi. Bu değerlendirmenin 12 Kasım 2026'ya kadar tamamlanması gerekiyor.

ABD DONANMASI FIRKATEYN BOŞLUĞUNU KAPATMAK İSTİYOR Yeni fırkateynlerin ABD Donanmasının su üstü filosundaki görev boşluğunu kapatması hedefleniyor. Donanma yetkililerine göre Arleigh Burke sınıfı destroyerler, daha düşük kapasiteli savaş gemilerinin de yerine getirebileceği görevlerde kullanılıyor. Yeni fırkateynlerin eskort ve daha düşük yoğunluklu görevleri üstlenmesiyle destroyerlerin yüksek yoğunluklu görevler için ayrılması amaçlanıyor. ABD'nin daha önce yürüttüğü Constellation sınıfı FFG-62 fırkateyn programı iptal edilmiş, yerine Sahil Güvenliğin National Security Cutter tasarımına dayanan FFX programı öne çıkarılmıştı.