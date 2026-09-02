ABD'nin yeni fırkateyn arayışında Türkiye öne çıktı: İstanbul sınıfı Japon ve Güney Koreli rakiplerle yarışıyor
ABD'nin donanmasını hızla büyütmek için başlattığı yeni fırkateyn arayışında Türkiye de masada. ABD basınında yer alan habere göre İstanbul sınıfı fırkateyn, Japonya'nın Mogami ve Güney Kore'nin Chungnam sınıflarıyla birlikte değerlendiriliyor. İlk iki geminin yabancı tersanelerde üretilebileceği belirtiliyor.
ABD'nin donanmasını hızla büyütmek için yürüttüğü yeni fırkateyn arayışında Türkiye de seçenekler arasına girdi. USNI News'e konuşan üç sanayi kaynağına göre Beyaz Saray ve ABD Donanması, Türk tersanelerinde inşa edilen İstanbul sınıfı fırkateyni değerlendiriyor.
Masadaki diğer seçenekler Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries tarafından geliştirilen Mogami sınıfı ile Güney Kore'nin Chungnam sınıfı güdümlü füze fırkateynleri.
Kaynaklara göre ilk iki geminin üretiminin yabancı tersanelerde yapılması, ardından üretimin ABD'deki tesislere aktarılması da değerlendirilen modeller arasında.
İSTANBUL SINIFI NATO ZİRVESİNDE GÜNDEME GELDİ
USNI News'in aktardığına göre İstanbul sınıfı fırkateynin değerlendirme sürecine dahil edilmesi, temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerin ardından gündeme geldi.
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisinden konuya ilişkin henüz yanıt gelmediği belirtildi.
ABD Deniz Kuvvetleri ise müttefik ülkelerin gemi inşa kapasitesi ve endüstriyel tecrübesinden yararlanma seçenekleri üzerinde çalışıldığını doğruladı ancak açık bir uluslararası fırkateyn yarışmasına ilişkin net açıklama yapmadı.
ABD Donanması Araştırma, Geliştirme ve Satın Alma Ofisi adına konuşan Yüzbaşı Ron Flanders, hedefin gemileri daha hızlı teslim ederken ABD tersanelerine uzun vadeli yatırım, teknoloji transferi ve iş gücü artışını da sağlamak olduğunu belirtti.
İLK GEMİLER YURT DIŞINDA ÜRETİLEBİLİR
Gündemdeki seçeneklerden biri "Finlandiya modeli" olarak tanımlanan üretim yaklaşımı.
Bu modele göre ilk iki gemiye kadar olan üretim yabancı bir tersanede başlayabilecek. Daha sonraki aşamada yabancı yatırımcıların ABD'deki tersanelere ve gemi inşa altyapısına yatırım yapmasıyla üretim Amerikan tesislerine taşınabilecek.
Benzer model ABD Sahil Güvenliğinin Arktik Güvenlik Kesici programında da uygulanıyor.
YABANCI GEMİ İÇİN MUAFİYET YOLU AÇILDI
Yabancı fırkateyn seçeneği, Beyaz Saray'ın ağustos ayında yayımladığı memorandumun ardından güç kazandı.
Memorandum, ulusal güvenlik çıkarları gerekçesiyle yabancı yapımı savaş gemilerinin ABD Donanması hizmetine alınmasını engelleyen düzenlemeye karşı muafiyet uygulanmasının önünü açtı.
Bunun ardından ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun, uluslararası savaş gemileri ile farklı lojistik gemi seçenekleri hakkında çalışma yapılması talimatı verdiği belirtildi. Bu değerlendirmenin 12 Kasım 2026'ya kadar tamamlanması gerekiyor.
ABD DONANMASI FIRKATEYN BOŞLUĞUNU KAPATMAK İSTİYOR
Yeni fırkateynlerin ABD Donanmasının su üstü filosundaki görev boşluğunu kapatması hedefleniyor.
Donanma yetkililerine göre Arleigh Burke sınıfı destroyerler, daha düşük kapasiteli savaş gemilerinin de yerine getirebileceği görevlerde kullanılıyor. Yeni fırkateynlerin eskort ve daha düşük yoğunluklu görevleri üstlenmesiyle destroyerlerin yüksek yoğunluklu görevler için ayrılması amaçlanıyor.
ABD'nin daha önce yürüttüğü Constellation sınıfı FFG-62 fırkateyn programı iptal edilmiş, yerine Sahil Güvenliğin National Security Cutter tasarımına dayanan FFX programı öne çıkarılmıştı.
KONGREDE YABANCI ÜRETİME İTİRAZ VAR
Beyaz Saray yabancı tersanelerden yararlanmanın önünü açmaya çalışırken ABD Kongresinde buna karşı girişimler de bulunuyor.
Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, 2027 mali yılı savunma politikası tasarısında yabancı tersanelerde savaş gemisi üretimine izin veren muafiyetin kaldırılmasını istedi.
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinin taslağında da yabancı tersanelerde inşa edilen Amerikan savaş gemileri için fon kullanımını sınırlayan düzenleme yer aldı.
Ancak söz konusu mevzuatın nihai metni henüz yayımlanmadı.
2027 mali yılı bütçe teklifinde ise yabancı savaş gemisi tasarımlarının incelenmesi için 1,85 milyar dolar ayrılması öngörüldü. ABD Donanması yetkilileri çalışmanın özellikle Japonya ve Güney Kore seçeneklerine odaklandığını belirtirken, kaynaklar Türkiye'nin İstanbul sınıfının da değerlendirmede olduğunu aktardı.