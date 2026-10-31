Yunanistan 'daki Lavrio Limanı'nın İsrailli bir firmaya satılmasına karşı eylem düzenlendi. Lavrio Limanı'nda toplanan eylemciler, limanın özelleştirilmesine karşı olduklarını vurguladı.

AA muhabirine konuşan eylemci Sofia Topalidu, eylemle hükümete, Lavrio Limanı'nın İsrailli firmaya satılmasını ve soykırım ile savaşlarda kullanılmasını istemedikleri mesajını vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Lavrio Limanı'nın İsraillilere satılmasına hayır diyoruz, İsrail denen savaş makinesine hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Eylemciler, limanın özelleştirilmesine ilişkin kararın iptal edilmesini ve burasının silah ile askeri teçhizat nakliyesinde kullanılmamasını istedi.

Limanı satın almak isteyenler arasında İsrail merkezli "Israel Shipyards Industries" firmasının öne çıktığına dikkati çeken eylemciler, şirketin İsrail savaş sanayisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Yunanistan'da İsrail protestosu. Fotoğraf: AA

Eylemci Evangelia Sotiropulu da limanın özelleştirilmesine ve soykırım mekanizmasının bir parçası haline getirilmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Bu durumu Lavrio halkı için "kabus" olarak nitelendiren Sotiropulu, Yunan hükümetinin İsrail'e liman ve altyapı imkanı sağlamasına karşı olduklarını dile getirdi.

Yunanistan'ın İsrail ile silah alımına yönelik imzaladığı anlaşmaya da değinen Sotiropulu, "İsrail'in soykırım mekanizmasına inanılmaz paralar aktarılıyor. Aşil Kalkanı anlaşmasının imzalanmasıyla, bu soykırım, apartheid ve etnik temizlik rejimine yaklaşık 3,5 milyar avro verildi. Lavrio'nun katillerin ve soykırımcıların harekat üssü olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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