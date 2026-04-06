ABD'nin kurtarma operasyonuna İran'dan Hollywood benzetmesi

ABD Özel Operasyon Kuvvetleri, İran'da düşürülen bir ABD savaş uçağının yaralı mürettebatını kurtarmak için operasyonun düğmesine bastı.

Düşman hattının gerisinde kalan ve sadece bir tabancası bulunduğu belirtilen subayın bulunması için ABD ordusu en prestijli özel kuvvet timini görevlendirdi.

Operasyonda savaş uçakları, helikopter ve siber istihbarat sayesinde yüzlerce komandonun bölgeye sevk edildiği kaydedildi.



3 YENi UÇAK YOLA ÇIKTI

ABD saldırı uçakları, İran konvoylarını saklanma alanından uzak tutmak için bölgeyi bombalarken, SEAL birimleri subaya ulaştıkları sırada İran güçlerini bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtığı ancak doğrudan bir çatışmaya girilmedği ifade edildi. Tahliye sırasında iki nakliye uçağının İran'daki ücra bir üste mahsur kalması üzerine, komutanlar personeli almak için üç yeni uçak görevlendirdi ve arızalı uçakları düşman eline geçmemesi için imha etti.



HOLLYWOOD FiLMi iDDiASI

Bu sırada dağlık bir alanda saklanan ve yer tespiti riskine karşı işaret cihazını kısıtlı kullanan Amerikan subayı, yaklaşık 2 bin metrelik bir dağ sırtına tırmanarak İran güçlerinden katı ve Amerikan timiyle buluştu. Helikopter de tim ve subayı alarak bölgeden uzaklaştı. İran ise ABD'nin bu açıklamasının bir Hollywood senaryosu olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yaptı: "2 C-130 ve 2 Black Hawk helikopterini düşürdük. Amerikan askerinin kurtarıldığı iddiaları tamamen gerçek dışı."



