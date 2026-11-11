Ancak ABD yönetiminden saldırının 2 hafta ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Katar, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri için en az 2 haftalık süre elde etti.

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani. (Foto: AA)

KATAR BAŞBAKANI G7 TOPLANTISINDA İRAN DOSYASINI AÇTI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

Al Sani, Avrupalı dışişleri bakanları ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik girişimleri ele aldı.

Diplomatik kaynakların aktardığına göre Katar Başbakanı, Washington ile Tahran arasında önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini ve olası anlaşmanın önündeki temel sorunların henüz çözülemediğini belirtti.

Al Sani'nin, özellikle tarafların üzerinde uzlaşmaya çalıştığı adımların hangi sırayla ve ne zaman uygulanacağı konusundaki anlaşmazlıklara işaret ettiği bildirildi.