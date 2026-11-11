ABD'nin İran'a saldırısı için yeni iddia! Katar'ın hamlesiyle 2 haftalık süre gündeme geldi
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İsrail basını, Washington'ın İran'a yönelik olası askeri saldırısı öncesinde diplomasi için en az 2 haftalık süre tanındığını öne sürdü. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin G7 temaslarında anlaşmanın önündeki engelleri gündeme getirdiği belirtilirken, deniz ablukası, nükleer program ve dondurulan İran varlıkları konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğü aktarıldı.
ABD'nin muhtemel İran saldırısını, Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk girişiminden dolayı 2 hafta ertelediği öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası yeni askeri hamlesi tartışılırken Katar'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İSRAİL BASININDAN ABD'NİN İRAN SALDIRISI İÇİN 2 HAFTA İDDİASI
İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Katar, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri için en az 2 haftalık süre elde etti.
Haberde, söz konusu sürenin ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni saldırısı öncesinde diplomatik çözüm arayışlarını sürdürmek amacıyla tanındığı öne sürüldü.
Ancak ABD yönetiminden saldırının 2 hafta ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
KATAR BAŞBAKANI G7 TOPLANTISINDA İRAN DOSYASINI AÇTI
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.
Al Sani, Avrupalı dışişleri bakanları ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik girişimleri ele aldı.
Diplomatik kaynakların aktardığına göre Katar Başbakanı, Washington ile Tahran arasında önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini ve olası anlaşmanın önündeki temel sorunların henüz çözülemediğini belirtti.
Al Sani'nin, özellikle tarafların üzerinde uzlaşmaya çalıştığı adımların hangi sırayla ve ne zaman uygulanacağı konusundaki anlaşmazlıklara işaret ettiği bildirildi.
ABD İLE İRAN ARASINDA ÜÇ TEMEL ANLAŞMAZLIK
Jerusalem Post'un haberine göre taraflar arasında yürütülen diplomatik girişimlerde üç temel mesele öne çıkıyor.
Bunların ilki, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması.
İkinci başlığı, İran'ın nükleer programına ilişkin talepler ve bu kapsamda atılabilecek adımlar oluşturuyor.
Üçüncü anlaşmazlık ise dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde yoğunlaşıyor.
Haberde, Washington ile Tahran'ın söz konusu adımların uygulanma sıralaması konusunda henüz ortak bir noktaya ulaşamadığı belirtildi.
Katar Başbakanı Al Sani'nin de tarafların yeniden müzakere masasına dönebilmesi için karşılıklı güvenin tesis edilmesi gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı.
TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ! ASKERİ SEÇENEĞE KAPIYI KAPATMADI
Katar'ın arabuluculuk girişimleri kapsamında Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington'da temaslarda bulunmuştu.
Trump, Katar Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran ile yaşanan çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olumlu bir ivme gördüklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı, bölgedeki gelişmelerin değişmesi halinde Washington'ın harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayarak yeni bir askeri müdahale ihtimalini tamamen dışlamamıştı.
Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunun pazarlığa kapalı olduğunu belirtmişti.