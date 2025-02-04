ABD’li kuruluşun İsrail ile iş birliği ortaya çıktı: Biden’ın tetikçisi! Filistin sansürü için Elon Musk’a operasyon! Baron Rothschild da aynı karede

İsrail'in ABD ve İngiltere'de sosyal medya platformlarında nefret söylemi ve dezenformasyonu ifşa etmek için hareket ettiğini iddia eden ve aslında "antisemitizmle mücadele" adı altında Siyonizm destekçiliği yapan "Dijital Nefretle Mücadele Merkezi" arasındaki iş birliği ortaya çıktı.

ABD'Lİ KURULUŞUN İSRAİL'LE GİZLİ İŞ BİRLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

The Grayzone tarafından elde edilen e-postalar, önde gelen "nefret karşıtı" kampanya yürütücüsü İmran Ahmed'in, Filistin yanlısı sosyal medya hesaplarını sansürlemek için İsrail büyükelçiliği yetkilileriyle nasıl iş birliği yaptığını ve sansür takıntılı Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne bağış yapmaları için onları nasıl ikna ettiğini ortaya çıkardı.

Imran Ahmed'in müttefiki Trevor Chinn (solda), 2018'de İsrail büyükelçisi Mark Regev (soldan ikinci) ile birlikte ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte. Fotoğrafta ayrıca Tony Blair (sağdan ikinci), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (sağda) ve İngiltere kökenli Yahudi Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild da yer alıyor. Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

O FOTOĞRAFTA BARON ROTSCHILD DA VAR

Fotoğrafta geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere kökenli Yahudi Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild'ın da olması dikkat çekti.

BIDEN'IN SİYASİ TETİKÇİLERİ

ABD'de 2020'd aniden ortaya çıkan Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), çevrim içi konuşmaları sansürlemek için trans-Atlantik kuruluşunun en etkili araçlarından biri haline geldi. Kurucusu Imran Ahmed, Washington'a taşındıktan sonra eski Başkan Joe Biden ile yakın ilişki kurdu ve Biden'ın siyasi düşmanlarını hedef aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD eski Başkanı Joe Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

STARMER'I DA ONLAR MI GETİRDİ?

VT Foreign Policy'nin iddiasına göre Ahmed, memleketi Londra'da, İngiltere İşçi Partisi'nin neoliberal kanadının etkili bir danışmanıydı ve Jeremy Corbyn'in sol ayaklanmasını sabote etmeye ve müttefiki Keir Starmer'ı partinin başına getirmeye yardımcı oldu.

HEDEFLERİ ELON MUSK

Ahmed, gazeteciler Paul D. Thacker ve Matt Taibbi'nin, "Elon Musk'ın Twitter'ını yok etme" planını uygulamak için 2024 yılı boyunca etkili Demokrat milletvekilleriyle özel toplantılar yaptığını gösteren CCDH belgelerini yayınlamasından bu yana tartışmalara karıştı. Musk tarafı Ahmed'i söz konusu iddialarla suçlarken Ahmed ise yabancı hükümetlerle iş birliği yaptığına dair suçlamayı "komplo teorisi" olarak nitelendirdi.

Elon Musk, Reuters

E-POSTALAR ORTAYA ÇIKTI

The Grayzone tarafından elde edilen CCDH'nin dahili e-postaları Ahmed'in İngiltere'deki İşçi Partisi hükümetiyle bağlarının yanı sıra soykırımcı İsrail'le iş birliği içinde olduğunu ortaya çıkardı.

FİLİSTİN YANLISI FACEBOOK GRUPLARINI KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Ahmed ve müttefiklerinin kendisine misillemede bulunacağı korkusuyla isminin açıklanmasını istemeyen bir CCDH içeriden kişi tarafından sağlanan e-postalar, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'ndeki üst düzey yetkililerin Ahmed'i potansiyel fon sağlayıcılarla tanıştırmaya yardımcı olduğunu ve hatta CCDH raporunu yayımlanmadan önce incelemeye davet edildiğini ortaya koyuyor. Rapor, Meta'yı "Yahudi karşıtı nefreti" teşvik ettikleri gerekçesiyle Filistin yanlısı Facebook gruplarını kaldırmaya çağırıyor.

Ahmed, İsrailli yetkililerle e-posta alışverişlerine yönelik soruya "Hangi e-postalardan bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok" şeklinde cevap verdi. İsrail hükümetiyle iş birliği yapıp yapmadığı sorulduğunda ise "Tüm hükümetlerle çalışıyoruz" dedi.

Ahmed'in 12 Haziran 2024 tarihli bir e-postada, ABD'deki İsrail Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Müşaviri Efrat Hochstetler'e, "CCHD'nin çalışmalarına verdiği sürekli destek" için teşekkür ettiği ve ardından, San Francisco'daki İsrail Başkonsolosu Marco Sermoneta'ya kendini tanıtarak "nefret ve yalanlarla çevrimiçi mücadelede iş birlikçi çabalarımızın önemini vurguladığı" görülüyor.

ABD'li kuruluş ile İsrail iş birliğini ortaya çıkaran belgeler, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

E-posta alışverişleri Ahmed'in sansür operasyonu için fon sağlamak üzere üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya geldiğini gösteriyor. Ahmed ile 3 Haziran'da yapılan bir toplantının ardından İsrail Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Bakanı Sawsan Hasson, CCDH müdürüne, onu Cenevre, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler'deki İsrail Daimi Temsilcisi Daniel Meron ile tanıştırmak için bir mektup yazdı.

ABD'li kuruluş ile İsrail iş birliğini ortaya çıkaran belgeler, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Ahmed bir gün sonra "Cenevre'ye bağlantı için teşekkürler. Bu hafta içinde onlarla tanışmayı umuyorum. Elbette stratejik, kanıtlanmış ve etkili çözümlerimizi destekleyebilecek herhangi bir hayırseverle bağlantı kurmaktan mutluluk duyarım. Benzer şekilde, Hill ekibiniz ve sosyal medya şirket ilişkileri üzerinde çalışan Kaliforniya ekiplerinizle yapacağınız toplantılar faydalı olacaktır." şeklinde cevap verdi.

ABD'li kuruluş ile İsrail iş birliğini ortaya çıkaran belgeler, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hochstetler, 6 Haziran'da Ahmed'e San Francisco'daki İsrail başkonsolosu Marco Sermoneta ile tanıştırmak için bir e-posta gönderdi ve kendisini "Batı'daki sosyal medya şirketleriyle ilgili çabalara ilişkin soruları yanıtlamak için en uygun kişi" olarak tanımladı.

ABD'li kuruluş ile İsrail iş birliğini ortaya çıkaran belgeler, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Ahmed, Sermoneta'ya gönderdiği e-posta hakkında sorulan soruya The Grayzone'a, "Bana yedi ay önceki teorik bir e-postayı soruyorsunuz. Bize gönderin, size geri dönelim." dedi.

Ahmed'e DC'deki İsrail Büyükelçiliği tarafından hangi "ilgili tarafların" sağlandığı belirsizdir. Ancak, The Grayzone tarafından elde edilen e-postalar, İsrail hükümetinin CCDH'ye, fedakar "hayırseverler" kisvesi altında varlıklı aracılar aracılığıyla yardım etmeyi planladığını gösteriyor.

O RAPORU SADECE İSRAİL İLE PAYLAŞTILAR

Haziran 2024'te, İsrailli yetkililerle komplo kurmak için Atlantik'in bir ucundan diğerine mekik dokuduğu anlaşılan CCDH müdürü, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Bakanı Sawsan Hasson ile yaklaşan bir raporu paylaştı.

ABD'li kuruluş ile İsrail iş birliğini ortaya çıkaran belgeler, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Ahmed, "Lütfen bunu [İsrail] Hükümeti dışında dağıtmayın, çünkü çarşamba gününe kadar kamuoyunun kullanımına kapalı" diyerek, İsrailli yetkilileri raporun yayınlanmasından önce incelemeye davet eder gibi göründü.