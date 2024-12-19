Abdi’nin teklifi! Mazlum Abdi’den ateşkes ve Türkiye’nin endişelerine ilişkin açıklama

ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadele için YPG'ye destek verdi. Terörist Mazlum Abdi'yi müttefik ilan etti. Türkiye ise PYD ve YPG'yi, "PKK'nın Suriye kolu" ve "terör örgütü" olarak nitelendirdi. Teröristler dış destekle Suriye'nin kuzeyine yerleşti. Ayn El Arab'ı (Kobani) ele geçirdi. Ankara, defalarca sert tavrını gösterdi. Tel Rıfat ve Münbiç'in temizlenmesinin ardından sıranın kendilerine geldiğini gören teröristler, panikledi. Abdi, "Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkese yönelik bağlılığımızı teyit etmek için, Kobani'de ABD varlığıyla ve güvenli güçlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasına hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Bu inisiyatif, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek ve bölgede kalıcı istikrar sağlamak için" dedi.

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