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ABD'den Yemen yerleşim yerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin Hudeyde şehrine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesini hedef aldı. Saldırılarda 3’ü kadın 2’si çocuk olmak üzere en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 04:12 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 04:12
ABD’den Yemen yerleşim yerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

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ABD'nin Yemen'deki Hudeyde şehrine bağlı bir yerleşim bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda en az 6 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin Hudeyde şehrine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesini hedef aldı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 3'ü kadın 2'si çocuk olmak üzere en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların hedefi olan bölgede oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ölü sayısının artabileceği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

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