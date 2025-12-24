PODCAST CANLI YAYIN

ABD’den Venezuela’ya gözdağı: C-17 askeri uçakları Karayipler’e havalandı

ABD ile Venezuela arasında artan gerilimde yeni bir askeri hareketlilik iddiası gündem oldu. Uçuş verilerine göre, ABD ordusuna ait C-17 ağır yük uçaklarının en az 16 kez Porto Riko’ya uçtuğu, bazı askeri sevkiyatların ise kamuya açık takip sistemlerinde görünmediği öne sürüldü.

ABD'den Venezuela'ya gözdağı: C-17 askeri uçakları Karayipler'e havalandı

ABD ile Venezuela arasında tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Washington yönetiminin, askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 uçağını en az 16 kere Karayipler bölgesine gönderdiği iddia edildi.

UÇUŞ VERİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

New York Times'ın incelediği uçuş verilerine göre, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri baskısı devam ediyor.

PORTO RIKO'YA EN AZ 16 UÇUŞ

Buna göre, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 ağır yük kargo uçaklarının, geçen hafta ABD'deki üslerinden Porto Riko'ya en az 16 uçuş yaptığı tespit edildi.

C-17'lerin, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtuğu belirtilirken, bu uçuşlarda kaç asker taşındığı veya başka teçhizat bulunup bulunmadığı ise hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Hava trafik kontrol iletişimlerine göre, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan en az 10 CV-22 uçağının, pazartesi gecesi New Mexico'daki Cannon Hava Kuvvetleri Üssü'nden bölgeye uçtuğunu aktardı.

ABD-VENEZUELA KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Venezuela'ya karşı sert politika benimsiyor, Venezuela yönetimini ve ülkedeki birçok grubu "terörist" olarak niteliyor.

Venezuela'dan gelen petrol gemilerinin bazılarına el koyan ABD yönetimi, bu gemilere "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle çoğunlukla müdahalede bulunduklarını belirtiyor.

TRUMP'TAN "TAM VE EKSİKSİZ ABLUKA" TALİMATI

Söz konusu el koymalardan sonuncusu, 16 Aralık'ta meydana gelmiş, Trump "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da dün yaptığı açıklamada, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.

