ABD’den Venezuela’ya gözdağı: C-17 askeri uçakları Karayipler’e havalandı

ABD ile Venezuela arasında tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Washington yönetiminin, askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 uçağını en az 16 kere Karayipler bölgesine gönderdiği iddia edildi.

New York Times'ın incelediği uçuş verilerine göre, ABD'nin Venezuela 'ya yönelik askeri baskısı devam ediyor.

a, Porto Riko'nun Ceiba kentindeki Roosevelt Roads deniz üssünde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17 Globemaster III uçağı, Fotoğraf New York Times'tan alınmıştır

PORTO RIKO'YA EN AZ 16 UÇUŞ

Buna göre, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 ağır yük kargo uçaklarının, geçen hafta ABD'deki üslerinden Porto Riko'ya en az 16 uçuş yaptığı tespit edildi.

C-17'lerin, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtuğu belirtilirken, bu uçuşlarda kaç asker taşındığı veya başka teçhizat bulunup bulunmadığı ise hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Hava trafik kontrol iletişimlerine göre, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan en az 10 CV-22 uçağının, pazartesi gecesi New Mexico'daki Cannon Hava Kuvvetleri Üssü'nden bölgeye uçtuğunu aktardı.