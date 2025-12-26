PODCAST CANLI YAYIN

ABD'den Nijerya'ya DEAŞ saldırısı! Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’nın kuzeybatısında DEAŞ bağlantılı hedeflere yönelik ABD saldırısı düzenlendiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth operasyonların süreceği mesajını verirken, AFRICOM saldırıların Nijeryalı yetkililerle koordinasyon içinde yapıldığını iddia etti.

Giriş Tarihi:
ABD'den Nijerya'ya DEAŞ saldırısı! Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Nijerya saldırısı, ReutersNijerya saldırısı, Reuters

Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı.

DEAŞ hedeflerinin "özellikle Hristiyanları hedef aldığını" belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa "bedelinin ağır olacağını söylediğini" ifade etti.

Trump, DHATrump, DHA

Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu.

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH DUYURDU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijerya'da (ve başka yerlerde) masum Hristiyanların öldürülmesi sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik saldırıyı hatırlatan Hegseth, "daha fazlasının da geleceğinin" altını çizdi.

Hegseth ayrıca, Nijerya hükümetinin desteği ve işbirliği için minnettar olduklarını vurguladı.

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Trump ve Hegseth'in talimatıyla, "Nijeryalı yetkililerle koordinasyon içinde, Sokoto eyaletinde DEAŞ teröristlerine karşı saldırılar düzenlendiği" kaydedildi.

TRUMP NİJERYA'YI HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.

Suriyede DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmirada yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trumptan tehditSuriyede DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmirada yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trumptan tehdit

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
Türk Telekom
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
Firari Şeyma Subaşı bu sefer kandil akşamı ortaya çıktı: Sorumlusu benim!
D&R KİTAP
CHP'den Özgür Özel'in rakılı mezar ziyaretine ilginç savunma: Özel bir görüntü her yıl anmaya gider
VEPARA'ya kara para operasyonu! 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Ödüller sahiplerini bulacak
D&R
İstanbul'da kar için geri sayım! Valilik uyardı: 56 il alarm listesinde! Yılbaşında kar yağacak mı?
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı