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Beyaz Saray’da mühimmat krizi: Trump Hegseth'e sert çıktı

Washington Post’un ABD yönetiminde "mühimmat krizi" çıktığı yönündeki iddiaları Beyaz Saray’ı karıştırdı. Trump'ın Savunma Bakanı Hegseth'e tepki gösterdiği öne sürülürken yönetim haberleri "yüzde 100 yalan" diyerek reddetti.

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Beyaz Saray’da mühimmat krizi: Trump Hegseth'e sert çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında İran krizi patlak verdi.

Trump ve Hegseth. Fotoğraflar: ReutersTrump ve Hegseth. Fotoğraflar: Reuters

TRUMP SERT ÇIKTI

Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan füzelerin azaldığı konusunda "yanlış yönlendirildiği" gerekçesiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sert çıktığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, ismi paylaşılmayan kaynaklar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Trump'ın geçen hafta Camp David'de yaptığı kabine toplantısı marjında Hegseth'ten İran'a karşı kullandıkları askeri mühimmata ilişkin bilgi vermesini istediğini belirtti.

Kaynaklar, Trump'ın, "mühimmatın son derece azaldığı konusunda yanlış yönlendirildiği" gerekçesiyle Hegseth'ten açıklama talep ettiğini öne sürdü.

Trump ve HegsethTrump ve Hegseth

MÜHİMMAT KRİZİ BEYAZ SARAY'I KARIŞTIRDI

Trump'ın "mühimmat konusunun çözüldüğünü düşündüğünü" dile getirdiğini aktaran kaynaklar, özellikle uzun menzilli güdümlü füzelerle hava savunmasında kullanılan önleyici füzelerin sayılarının az olmasının, İran'a ek saldırılar düzenlenmemesinin sebebi olduğunu iddia etti.

HEGSETH SUÇU FEINBERG'E ATTI

Kaynaklar, Trump'ın sert çıkışına karşı Hegseth'in kendini savunduğunu ve mühimmatların azalmasından Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'i sorumlu tuttuğunu ileri sürdü.

Bu kaynaklar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uzun sürmesinin ve yol açtığı maliyetin, Trump'ın Hegseth'e olan güvenini sarstığını savundu.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

BEYAZ SARAY: "BU YÜZDE 100 YALAN HABER"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Bu yüzde 100 yalan haber. Hiçbir zaman (bu olay) olmadı. Başkan Trump, Bakan Hegseth'e son derece güveniyor." ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı açıklamada "Bakan Hegseth, kimseyi mühimmat durumuyla ilgili yanlış yönlendirmedi ve Bakan Yardımcısı Feinberg'i suçlamadı. Azalan mühimmat, iç anlaşmazlıklar ve Bakan'ın İran'a yönelik tutumuna ilişkin iddialar aynı şekilde kurmacadır." dedi.

Wall Street Journal gazetesinin 27 Temmuz'daki haberinde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, "azalan mühimmatı" gerekçe göstererek İran'a yönelik olası kapsamlı saldırılar konusunda endişelerini dile getirdikleri öne sürülmüş, Trump ise iddiaları yalanlayarak "ülkesinin dünyada herkesten çok mühimmatının bulunduğunu" savunmuştu.

CNN'e konuşan kaynaklar ise ABD'li komutanların, Pentagon'un mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" olduğu uyarısında bulunduğunu ve ordunun, kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse yüzde 80'ini tükettiğini öne sürmüştü.

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