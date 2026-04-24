ABD’den İran'a kripto operasyonu: 344 milyon dolar donduruldu! OFAC listeyi güncelledi: Dijital varlıklar ve Gölge Filo Hedefte

ABD, İran bağlantılı olduğu öne sürülen kripto ağlarına yönelik geniş çaplı yaptırım hamlesiyle 344 milyon dolarlık dijital varlığı dondururken, operasyonun yalnızca kripto cüzdanlarla sınırlı kalmayıp enerji gelirleri ve “gölge filo” dahil İran’ın tüm finansal kanallarını hedef aldığı ortaya çıktı. Washington yönetimi, “Ekonomik Öfke” kapsamında Tahran’ın yaptırımları aşmak için kullandığı dijital finans yöntemlerini de mercek altına alırken, Çin bağlantılı rafineriden denizcilik ağlarına kadar uzanan bu adımların İran’ın küresel finans sistemindeki hareket alanını ciddi şekilde daraltmayı amaçladığı mesajını verdi.

  • ABD, İran bağlantılı kripto para ağlarına yönelik yaptırımlar kapsamında 344 milyon dolar değerindeki dijital varlığı dondurdu.
  • ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran ile bağlantılı çok sayıda kripto para cüzdanına yaptırım uyguladı.
  • ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 'Ekonomik Öfke' operasyonu kapsamında İran'ın finansal ağlarının sistematik şekilde hedef alındığını açıkladı.
  • Çin merkezli bağımsız rafineri Hengli Petrochemical ve İran'ın petrol taşımacılığında kullandığı yaklaşık 40 denizcilik şirketi ile gemi yaptırım listesine alındı.
  • ABD yetkilileri, blockchain analiz uzmanlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda İran Merkez Bankası ile bağlantılı cüzdanlarla etkileşim kuran adresleri tespit ettiklerini belirtti.

ABD, İran bağlantılı olduğu öne sürülen kripto para ağlarına yönelik yeni yaptırım dalgası kapsamında 344 milyon dolar değerindeki dijital varlığı dondurdu. Operasyonun, Tahran'ın finansal hareket kabiliyetini sınırlamayı hedeflediği bildirildi.

"EKONOMİK ÖFKE" OPERASYONU GENİŞLİYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik Öfke" kapsamında İran'ın finansal ağlarının sistematik şekilde hedef alındığını belirtti.

Bessent, Tahran'ın fon üretme, transfer etme ve ülkeye geri getirme kapasitesini zayıflatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Tahran'ın ülke dışına çıkarmak için çaresizce çabaladığı paranın izini sürecek ve rejimle bağlantılı tüm finansal can damarlarını hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

OFAC DEVREDE: KRİPTO CÜZDANLARINA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto para cüzdanına yaptırım uyguladı.

Bu adımın sonucunda toplamda 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğu açıklandı.

DİJİTAL VARLIKLAR DA HEDEFTE

Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda, yaptırımların yalnızca geleneksel yöntemlerle sınırlı olmadığı vurgulandı.

Yetkililer, paravan şirketlerin yanı sıra dijital varlıkların da yaptırımları delmek için kullanıldığını belirterek, bu alanın da artık doğrudan hedef alındığını ifade etti.

BLOCKCHAIN ANALİZİYLE İZ SÜRÜLDÜ

ABD'li yetkililer, blockchain analiz uzmanlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda İran ile maddi bağlantıya işaret eden işlemlerin tespit edildiğini öne sürdü.

Buna göre:

  • İran'daki kripto para borsalarıyla doğrulanmış işlemler incelendi
  • İran Merkez Bankası ile bağlantılı cüzdanlarla etkileşim kuran adresler tespit edildi
  • Aracı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen çok sayıda işlem analiz edildi

Yetkililer, bu yapıların İran'ın finansal sistemini dış baskılardan korumaya yönelik bir ağ oluşturduğunu savundu.

İRAN'IN YENİ STRATEJİSİ: DİJİTAL FİNANS AĞLARI

Açıklamada, İran Merkez Bankasının dijital varlıklar aracılığıyla sınır ötesi işlemlerdeki rolünü gizlemek için daha karmaşık yöntemlere başvurduğu iddia edildi.

Bu yöntemlerin:

  • Riyali istikrara kavuşturmak
  • Uluslararası ticareti sürdürmek
  • Yaptırımları aşmak

amacıyla geliştirildiği öne sürüldü.

ÇİN MERKEZLİ RAFİNERİYE YAPTIRIM

ABD, yalnızca dijital ağlarla sınırlı kalmayarak İran'ın enerji gelirlerini de hedef aldı.

Bu kapsamda, İran petrolünün en büyük müşterilerinden biri olduğu belirtilen Çin merkezli bağımsız rafineri Hengli Petrochemical yaptırım listesine alındı.

"GÖLGE FİLO" DA LİSTEDE

OFAC ayrıca İran'ın petrol taşımacılığında kullandığı "gölge filo" ile bağlantılı yaklaşık 40 denizcilik şirketi ve gemiyi de yaptırım listesine ekledi.

Bu adımın, İran'ın enerji ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

ABD'DEN NET MESAJ: FİNANSAL AĞLAR HEDEFTE

Washington yönetimi, yeni yaptırımlarla birlikte hem geleneksel hem de dijital finans kanallarını hedef alarak İran'ın küresel finans sistemindeki hareket alanını daraltmayı amaçlıyor.

ABD'li yetkililer, bu sürecin önümüzdeki dönemde daha da genişletileceği mesajını verdi.

