ABD, İran bağlantılı olduğu öne sürülen kripto para ağlarına yönelik yeni yaptırım dalgası kapsamında 344 milyon dolar değerindeki dijital varlığı dondurdu. Operasyonun, Tahran'ın finansal hareket kabiliyetini sınırlamayı hedeflediği bildirildi.
"EKONOMİK ÖFKE" OPERASYONU GENİŞLİYOR
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik Öfke" kapsamında İran'ın finansal ağlarının sistematik şekilde hedef alındığını belirtti.
Bessent, Tahran'ın fon üretme, transfer etme ve ülkeye geri getirme kapasitesini zayıflatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Tahran'ın ülke dışına çıkarmak için çaresizce çabaladığı paranın izini sürecek ve rejimle bağlantılı tüm finansal can damarlarını hedef alacağız." ifadelerini kullandı.
OFAC DEVREDE: KRİPTO CÜZDANLARINA YAPTIRIM
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto para cüzdanına yaptırım uyguladı.
Bu adımın sonucunda toplamda 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğu açıklandı.
DİJİTAL VARLIKLAR DA HEDEFTE
Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda, yaptırımların yalnızca geleneksel yöntemlerle sınırlı olmadığı vurgulandı.
Yetkililer, paravan şirketlerin yanı sıra dijital varlıkların da yaptırımları delmek için kullanıldığını belirterek, bu alanın da artık doğrudan hedef alındığını ifade etti.
BLOCKCHAIN ANALİZİYLE İZ SÜRÜLDÜ
ABD'li yetkililer, blockchain analiz uzmanlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda İran ile maddi bağlantıya işaret eden işlemlerin tespit edildiğini öne sürdü.
Buna göre:
Yetkililer, bu yapıların İran'ın finansal sistemini dış baskılardan korumaya yönelik bir ağ oluşturduğunu savundu.
İRAN'IN YENİ STRATEJİSİ: DİJİTAL FİNANS AĞLARI
Açıklamada, İran Merkez Bankasının dijital varlıklar aracılığıyla sınır ötesi işlemlerdeki rolünü gizlemek için daha karmaşık yöntemlere başvurduğu iddia edildi.
Bu yöntemlerin:
amacıyla geliştirildiği öne sürüldü.
ÇİN MERKEZLİ RAFİNERİYE YAPTIRIM
ABD, yalnızca dijital ağlarla sınırlı kalmayarak İran'ın enerji gelirlerini de hedef aldı.
Bu kapsamda, İran petrolünün en büyük müşterilerinden biri olduğu belirtilen Çin merkezli bağımsız rafineri Hengli Petrochemical yaptırım listesine alındı.
"GÖLGE FİLO" DA LİSTEDE
OFAC ayrıca İran'ın petrol taşımacılığında kullandığı "gölge filo" ile bağlantılı yaklaşık 40 denizcilik şirketi ve gemiyi de yaptırım listesine ekledi.
Bu adımın, İran'ın enerji ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmayı amaçladığı ifade edildi.
ABD'DEN NET MESAJ: FİNANSAL AĞLAR HEDEFTE
Washington yönetimi, yeni yaptırımlarla birlikte hem geleneksel hem de dijital finans kanallarını hedef alarak İran'ın küresel finans sistemindeki hareket alanını daraltmayı amaçlıyor.
ABD'li yetkililer, bu sürecin önümüzdeki dönemde daha da genişletileceği mesajını verdi.