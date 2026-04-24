Yetkililer, paravan şirketlerin yanı sıra dijital varlıkların da yaptırımları delmek için kullanıldığını belirterek, bu alanın da artık doğrudan hedef alındığını ifade etti.

Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda, yaptırımların yalnızca geleneksel yöntemlerle sınırlı olmadığı vurgulandı.

Yetkililer, bu yapıların İran'ın finansal sistemini dış baskılardan korumaya yönelik bir ağ oluşturduğunu savundu.

Buna göre:

ABD'li yetkililer, blockchain analiz uzmanlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda İran ile maddi bağlantıya işaret eden işlemlerin tespit edildiğini öne sürdü.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının dijital varlıklar aracılığıyla sınır ötesi işlemlerdeki rolünü gizlemek için daha karmaşık yöntemlere başvurduğu iddia edildi.

Bu kapsamda, İran petrolünün en büyük müşterilerinden biri olduğu belirtilen Çin merkezli bağımsız rafineri Hengli Petrochemical yaptırım listesine alındı.

"GÖLGE FİLO" DA LİSTEDE

OFAC ayrıca İran'ın petrol taşımacılığında kullandığı "gölge filo" ile bağlantılı yaklaşık 40 denizcilik şirketi ve gemiyi de yaptırım listesine ekledi.

Bu adımın, İran'ın enerji ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

ABD'DEN NET MESAJ: FİNANSAL AĞLAR HEDEFTE

Washington yönetimi, yeni yaptırımlarla birlikte hem geleneksel hem de dijital finans kanallarını hedef alarak İran'ın küresel finans sistemindeki hareket alanını daraltmayı amaçlıyor.

ABD'li yetkililer, bu sürecin önümüzdeki dönemde daha da genişletileceği mesajını verdi.