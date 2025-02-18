ABD’den gelen uçak Kanada Havalimanı’nda ters döndü: Yaralılar var

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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UÇAK KAZALARI ARTTI ABD'DE İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Öte yandan Profesyonel Havacılık Güvenlik Uzmanları (PASS) Sendikası Başkanı David Spero, yaptığı yazılı açıklamada, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) deneme süresindeki çalışanlara 14 Şubat'tan itibaren işten çıkarıldıklarına dair e-postalar gönderdiği bilgisini paylaştı.

"Yönetimin FAA deneme çalışanlarını işten çıkarma kararından dolayı endişeliyiz ve hayal kırıklığına uğradık." ifadesini kullanan Spero, hafta sonu daha fazla kişiye işten çıkarıldığına dair bildirim gitmiş olabileceğini belirtti.

Spero, "yüzlerce çalışana" gönderilen işten çıkarma bildirimlerinde "performans veya davranışla ilgili herhangi bir sebep gösterilmediğini", FAA yöneticisinden gelen söz konusu e-postalar için kurumsal adres yerine kişisel bir Microsoft adresinin tercih edildiğini vurguladı.

İşinden edilen çalışanların arasında birçok "asker ve gazinin de" bulunduğuna değinen Spero, "ABD'liler adına çalışmayı seçen, adanmış kamu görevlilerini bir kenara atmak utanç verici." ifadesini kullandı.

ABD hükümetine bağlı kurumdaki işten çıkarmaların, Washington yakınlarında yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen uçak kazasının ardından yapılması dikkati çekti.

Başkan Donald Trump, kazanın ardından yaptığı basın açıklamasında FAA kurumunu, bünyesinde çalıştırdığı çalışan profiline yönelik eleştiriler getirmiş, "O mevkilerde parlak insanların olması lazım." ifadesine yer vermişti.