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ABD'den gelen uçak Kanada Havalimanı'nda ters döndü: Yaralılar var

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nda iniş sırasında ters döndü. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 00:26 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 00:47
ABD’den gelen uçak Kanada Havalimanı’nda ters döndü: Yaralılar var

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    ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

    Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: İHAKanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: İHA

    Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

    Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: Sosyal medyaKanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: Sosyal medya

    Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

    Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: Sosyal medyaKanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: Sosyal medya

    Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: Sosyal medyaKanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Fotoğraf: Sosyal medya

    UÇAK KAZALARI ARTTI ABD'DE İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

    Öte yandan Profesyonel Havacılık Güvenlik Uzmanları (PASS) Sendikası Başkanı David Spero, yaptığı yazılı açıklamada, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) deneme süresindeki çalışanlara 14 Şubat'tan itibaren işten çıkarıldıklarına dair e-postalar gönderdiği bilgisini paylaştı.

    "Yönetimin FAA deneme çalışanlarını işten çıkarma kararından dolayı endişeliyiz ve hayal kırıklığına uğradık." ifadesini kullanan Spero, hafta sonu daha fazla kişiye işten çıkarıldığına dair bildirim gitmiş olabileceğini belirtti.

    Spero, "yüzlerce çalışana" gönderilen işten çıkarma bildirimlerinde "performans veya davranışla ilgili herhangi bir sebep gösterilmediğini", FAA yöneticisinden gelen söz konusu e-postalar için kurumsal adres yerine kişisel bir Microsoft adresinin tercih edildiğini vurguladı.

    İşinden edilen çalışanların arasında birçok "asker ve gazinin de" bulunduğuna değinen Spero, "ABD'liler adına çalışmayı seçen, adanmış kamu görevlilerini bir kenara atmak utanç verici." ifadesini kullandı.

    ABD hükümetine bağlı kurumdaki işten çıkarmaların, Washington yakınlarında yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen uçak kazasının ardından yapılması dikkati çekti.

    Başkan Donald Trump, kazanın ardından yaptığı basın açıklamasında FAA kurumunu, bünyesinde çalıştırdığı çalışan profiline yönelik eleştiriler getirmiş, "O mevkilerde parlak insanların olması lazım." ifadesine yer vermişti.

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