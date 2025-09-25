ABD’den “Birleşik Suriye’ye” destek açıklaması! Rubio: Tarihi bir fırsata sahip!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, istikrarlı ve birleşik bir Suriye inşa etme çabalarını desteklediklerini söyledi.
Ülkenin geleceğinin daha geniş bölgesel güvenlik açısından kilit öneme sahip olduğunu ve Suriye de dahil olmak üzere bölgede "bazı benzersiz fırsatlar" bulunduğunu sözlerine ekleyen Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Donald Trump'ın Suriye'ye birleşik bir devlet inşa etmesi için mümkün olan her şansı verme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
SURİYE TARİHİ BİR FIRSATA SAHİP
Rubio, "Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarını belirler" diyerek, Suriye'nin bugün, birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen bir şeyi başarmak için "tarihi bir fırsata" sahip olduğunu söyledi.
Trump'ın geçen mayıs ayında "çok cesur bir adım" attığını belirten Rubio, "Bunun takipçisi olmaya ve üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
KÖRFEZ'DEN SURİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed El-Budavi de Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin ve içişlerine yabancı müdahalelerin reddedilmesinin önemini vurguladı.
Suriye'nin güvenlik ve istikrarının, bölgenin güvenliğinin istikrarının temel direği olduğunu kaydeden El-Budavi, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, 1974'te imzalanan anlaşmaya uyulması gerektiğini vurguladı.