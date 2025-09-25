ABD’den “Birleşik Suriye’ye” destek açıklaması! Rubio: Tarihi bir fırsata sahip!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, istikrarlı ve birleşik bir Suriye inşa etme çabalarını desteklediklerini söyledi.

Ülkenin geleceğinin daha geniş bölgesel güvenlik açısından kilit öneme sahip olduğunu ve Suriye de dahil olmak üzere bölgede "bazı benzersiz fırsatlar" bulunduğunu sözlerine ekleyen Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Donald Trump'ın Suriye'ye birleşik bir devlet inşa etmesi için mümkün olan her şansı verme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.