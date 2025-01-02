ABD’deki araçlı saldırıda flaş detay! Caddedeki metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
ABD medyası, New Orleans saldırganı 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
SALDIRIDA FLAŞ DETAY ORTAYA ÇIKTI
ABD'nin New Orleans ��ehrinde araçlı saldırının gerçekleştiği Bourbon Caddesi etrafında bulunan ve zeminden çıkıp inen mekanik metal barikatların çalışmadığı bildirildi.
METAL BARİKATLAR NEDEN ÇALIŞMIYORDU?
New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, düzenlenen basın toplantısında olaya ilişkin bilgi verdi. Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık Kirkpatrick, söz konusu mekanik barikatların çalışmadığını ve şubat ayından önce değiştirilmesinin planlandığını söyledi.
"TERÖRİST ONU BOZDU"
Kirkpatrick, çalışmayan bu metal barikatlar yerine Bourbon Caddesi etrafına polis araçları ve diğer mobil bariyerlerin konulduğunu belirterek, "Bu terörist, polis aracının ve bariyerlerin arkasından dolanarak kaldırıma çıktı ve hedefine doğru sürdü. Barikatların arızalı olduğunu biliyorduk, bir planımız vardı ama terörist onu bozdu." dedi.
Çelik barikatların, Bourbon Caddesi'nde meydana gelen çeşitli kazaların ardından 2017 yılında kurulduğu bilgisi paylaşıldı.