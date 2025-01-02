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ABD'deki araçlı saldırıda flaş detay! Caddedeki metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı

Dünya basınında büyük ses yaratan ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda flaş bir detay ortaya çıktı. Gerçekleşen araçlı saldırıda, Bourbon Caddesi'ndeki mekanik metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı. New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, yaptığı bilgilendirme açıklamasında söz konusu mekanik barikatların çalışmadığını ve şubat ayından önce değiştirilmesinin planlandığını söyledi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:57 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 01:31
ABD’deki araçlı saldırıda flaş detay! Caddedeki metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı

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    ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

    New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

    ABD medyası, New Orleans saldırganı 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

    New Orleanstaki saldırıyı gerçekleştiren ABDli Shamsud Din Jabbarın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktıNew Orleanstaki saldırıyı gerçekleştiren ABDli Shamsud Din Jabbarın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktı
    New Orleans'taki saldırıyı gerçekleştiren ABD'li Shamsud Din Jabbar'ın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktı

    New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

    SALDIRIDA FLAŞ DETAY ORTAYA ÇIKTI
    ABD'nin New Orleans ��ehrinde araçlı saldırının gerçekleştiği Bourbon Caddesi etrafında bulunan ve zeminden çıkıp inen mekanik metal barikatların çalışmadığı bildirildi.

    ABD'de gerçekleştirilen araçlı saldırı öncesi anlar kamerada!

    METAL BARİKATLAR NEDEN ÇALIŞMIYORDU?
    New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, düzenlenen basın toplantısında olaya ilişkin bilgi verdi. Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık Kirkpatrick, söz konusu mekanik barikatların çalışmadığını ve şubat ayından önce değiştirilmesinin planlandığını söyledi.

    ABD'de araçlı saldırının gerçekleştiği caddedeki metal barikatların çalışmadığı belirtildi. (Ekran görüntüsü)ABD'de araçlı saldırının gerçekleştiği caddedeki metal barikatların çalışmadığı belirtildi. (Ekran görüntüsü)

    "TERÖRİST ONU BOZDU"
    Kirkpatrick, çalışmayan bu metal barikatlar yerine Bourbon Caddesi etrafına polis araçları ve diğer mobil bariyerlerin konulduğunu belirterek, "Bu terörist, polis aracının ve bariyerlerin arkasından dolanarak kaldırıma çıktı ve hedefine doğru sürdü. Barikatların arızalı olduğunu biliyorduk, bir planımız vardı ama terörist onu bozdu." dedi.

    Çelik barikatların, Bourbon Caddesi'nde meydana gelen çeşitli kazaların ardından 2017 yılında kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

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