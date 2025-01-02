ABD’deki araçlı saldırıda flaş detay! Caddedeki metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı

METAL BARİKATLAR NEDEN ÇALIŞMIYORDU? New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, düzenlenen basın toplantısında olaya ilişkin bilgi verdi. Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık Kirkpatrick, söz konusu mekanik barikatların çalışmadığını ve şubat ayından önce değiştirilmesinin planlandığını söyledi.

ABD'de araçlı saldırının gerçekleştiği caddedeki metal barikatların çalışmadığı belirtildi. (Ekran görüntüsü)

"TERÖRİST ONU BOZDU"

Kirkpatrick, çalışmayan bu metal barikatlar yerine Bourbon Caddesi etrafına polis araçları ve diğer mobil bariyerlerin konulduğunu belirterek, "Bu terörist, polis aracının ve bariyerlerin arkasından dolanarak kaldırıma çıktı ve hedefine doğru sürdü. Barikatların arızalı olduğunu biliyorduk, bir planımız vardı ama terörist onu bozdu." dedi.

Çelik barikatların, Bourbon Caddesi'nde meydana gelen çeşitli kazaların ardından 2017 yılında kurulduğu bilgisi paylaşıldı.