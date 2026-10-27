Las Vegas'tan havalanan uçakta alarm! Terör tehdidi ihbarı üzerine sefer yarıda kaldı
ABD’de United Airlines’a ait yolcu uçağı, uçuş sırasında yapılan terör tehdidi ihbarı nedeniyle kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Las Vegas’a geri döndü. Uçaktaki 150 yolcu güvenli şekilde tahliye edilmeden havalimanına ulaşırken, 25 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Terör tehdidinde bulunmak veya asılsız bilgi vermekle suçlanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD'de, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bir yolcunun "terör tehdidinde" bulunduğu ihbarı üzerine kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü.
New Jersey eyaletindeki Newark kentine gitmek üzere 24 Ekim Cumartesi günü Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden havalanan yolcu uçağında "terör tehdidinde" bulunulduğuna dair ihbar alındı.
Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, gece yapılması planlanan seferde uçak, kalkışının üstünden bir saat geçmeden Las Vegas'a döndü.
Las Vegas polisi, olayın ardından 25 yaşındaki bir yolcunun gözaltına alındığını ve terör eylemine ilişkin tehditte bulunmak veya asılsız bilgi vermek suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.
Polis, şüphelinin ne yaptığı veya ne söylediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
United Airlines, uçakta bulunan 150 yolcuyla Las Vegas'a güvenli şekilde dönüldüğünü ve kararın "olası bir güvenlik endişesi" nedeniyle alındığını duyurdu.
Cumartesi gecesi ertelenen uçuş pazar günü yapıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.