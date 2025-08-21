ABD’de yine savaş uçağı düştü! Pilot son anda atladı

PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de Virginia açıklarında bir F/A-18E Super Hornet savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü. Kendisini uçaktan atan pilot sağ kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir savaş uçağı daha kaza kırıma uğradı.

ABD'DE YİNE SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Oceana Deniz Hava Üssü'nde konuşlu ABD Donanması'na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi savaş uçağının rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

PİLOT KENDİNİ ATTI

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın saat 09:50 sıralarında meydana geldiğini ve kendini fırlatmayı başaran pilotun yerel saatle 11.20 sıralarında sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Parashar, düşen uçağın 83'üncü Taaruz Filosu'na bağlı olduğunu aktardı. Uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

