ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?

RUSYA MÜDAHALESİ İDDİASI

ABD'de seçim öncesi tansiyon yükselirken Rusya'nın seçimi baltalamaya çalıştığına yönelik iddialar patlak verdi. ABD gazetesi Washington Post, Rusya'nın güçlü nüfuz sahiplerinin nezdinde nüfuz kazanmak için bölücü Amerikan söylemlerini kullanarak mevcut yaklaşımı bozmaya çalıştığını iddia etti.

Cuma günü üst düzey ABD istihbarat yetkilileri, Rusların bir dizi sahte propaganda videosunun sonuncusunun arkasında olduğunu söyledi, bu videoda Georgia'da birden fazla kez oy kullandıklarını övünen Haitililerin yer aldığı iddia ediliyor. Bir günlük video, Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi üyesi ve Women for Trump'ın kurucu ortağı Amy Kremer tarafından X'e gönderilmişti.

PUSULA KRİZİ

ABD'de erken oylama günler önceden başladı. Dominion oylama makineleri, devam eden erken oylama sırasında 2024 seçimlerinde şimdiden tartışmalara yol açıyor. Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, bazı terminallerin ülke çapında bölünmüş bilet oy pusulalarıyla ilgili sorunlar yaşadığını doğruladı.

SON ANKETLER NE DİYOR?

ABD'de seçim öncesi son düzlüğe girilirken güncel anket sonuçları da yayımlanmaya devam ediyor. Peki, seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde son durum ne?

Washington Post'un yayımladığı son ankete göre Kamala Harris Michigan, Wisconsin ve Nevada'da başı çekiyor. Seçimin en kritik eyaleti olarak görülen Pensilvanya’da ise daha önce önde olduğu belirtilen Harris’in puanları azaldı. Trump ise Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina’da önde gidiyor.

TRUMP MI HARRIS Mİ?

Washington Post'un yayımladığı son ankete göre Kamala Harris Michigan, Wisconsin ve Nevada'da başı çekiyor. Seçimin en kritik eyaleti olarak görülen Pensilvanya'da ise daha önce önde olduğu belirtilen Harris'in puanları azaldı. Trump ise Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina'da önde gidiyor.