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ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi son düzlüğe girilirken seçime hile karıştığına yönelik iddialar gündeme damga vurdu. Michigan eyaletinde hile iddialarına karşı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan ABD basını ise Rusya’nın seçime müdahalede bulunduğunu iddia etti. Seçime 3 gün kala yayımlanan son ankette ise ülkenin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerin son durumu ortaya çıktı. Peki, en kritik eyaletlerde Kamala Harris mi önde yoksa Donald Trump mı? İşte, ABD’de seçim sürecine ilişkin son gelişmeler…

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:11 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 17:02
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?

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ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerine yalnızca üç gün kaldı. Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris arasında kıyasıya yarış devam ederken seçime hile karıştırıldığına yönelik iddialar gündeme damga vurdu.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

ABD'DE SEÇİME HİLE İDDİASI

Michigan eyaletine bağlı Barry County'deki bir şerif bürosu, seçim suçlarını Teksas Başsavcısı Ken Paxton'a havale etti ve America First hukuk görevlisinin Dominion Voting Systems hakkında cezai soruşturma başlattığını doğruladı.

ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım'dan günler önce başladı, AAABD'de oy verme işlemi 5 Kasım'dan günler önce başladı, AA

TEKSAS KARIŞTI

Şerif Dar Leaf'in açıklamasında, "Barry County Şerif Ofisi, Aralık 2020'den bu yana seçimle ilgili suçlarla ilgili devam eden bir soruşturma yürütüyor" ifadesi yer alırken Michigan hukuk ofisinin "suç niteliğindeki yutma suçlarıyla ilgili olarak Teksas Başsavcılık Ofisi'ne başvurularda bulunduğu" doğrulandı.

ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım'dan günler önce başladı, AAABD'de oy verme işlemi 5 Kasım'dan günler önce başladı, AA

RUSYA MÜDAHALESİ İDDİASI

ABD'de seçim öncesi tansiyon yükselirken Rusya'nın seçimi baltalamaya çalıştığına yönelik iddialar patlak verdi. ABD gazetesi Washington Post, Rusya'nın güçlü nüfuz sahiplerinin nezdinde nüfuz kazanmak için bölücü Amerikan söylemlerini kullanarak mevcut yaklaşımı bozmaya çalıştığını iddia etti.

Cuma günü üst düzey ABD istihbarat yetkilileri, Rusların bir dizi sahte propaganda videosunun sonuncusunun arkasında olduğunu söyledi, bu videoda Georgia'da birden fazla kez oy kullandıklarını övünen Haitililerin yer aldığı iddia ediliyor. Bir günlük video, Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi üyesi ve Women for Trump'ın kurucu ortağı Amy Kremer tarafından X'e gönderilmişti.

PUSULA KRİZİ

ABD'de erken oylama günler önceden başladı. Dominion oylama makineleri, devam eden erken oylama sırasında 2024 seçimlerinde şimdiden tartışmalara yol açıyor. Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, bazı terminallerin ülke çapında bölünmüş bilet oy pusulalarıyla ilgili sorunlar yaşadığını doğruladı.

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SON ANKETLER NE DİYOR?

ABD'de seçim öncesi son düzlüğe girilirken güncel anket sonuçları da yayımlanmaya devam ediyor. Peki, seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde son durum ne?

Washington Post'un yayımladığı son ankete göre Kamala Harris Michigan, Wisconsin ve Nevada'da başı çekiyor. Seçimin en kritik eyaleti olarak görülen Pensilvanya’da ise daha önce önde olduğu belirtilen Harris’in puanları azaldı. Trump ise Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina’da önde gidiyor.Washington Post'un yayımladığı son ankete göre Kamala Harris Michigan, Wisconsin ve Nevada'da başı çekiyor. Seçimin en kritik eyaleti olarak görülen Pensilvanya’da ise daha önce önde olduğu belirtilen Harris’in puanları azaldı. Trump ise Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina’da önde gidiyor.

TRUMP MI HARRIS Mİ?

Washington Post'un yayımladığı son ankete göre Kamala Harris Michigan, Wisconsin ve Nevada'da başı çekiyor. Seçimin en kritik eyaleti olarak görülen Pensilvanya'da ise daha önce önde olduğu belirtilen Harris'in puanları azaldı. Trump ise Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina'da önde gidiyor.

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