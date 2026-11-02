Bahamalar'a gitmek için havalanmıştı! 9 kişilik özel jet yerleşim alanına düştü
ABD’nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan özel jet, yerleşim alanına düşerek alev topuna dönüştü. Learjet 60 tipi uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir patlamanın yaşandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kazanın nedeni ve olası can kaybına ilişkin resmi açıklama beklenirken, bazı kullanıcıların düşüşü füzeye benzetmesi dikkat çekti.
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan özel jetin yerleşim alanına düşerek alev aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında Learjet 60 tipi özel jetin yerleşim alanına düştüğünü belirtti.ABD'de özel jetin düşüşü kamerada
Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü.
Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazanın meydana geldiği yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kazanın nedenine ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçağın düşme hızını ve şeklini füzeye benzetti.