PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı!

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.

Giriş Tarihi:
ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı!

"Jimmy Kimmel Live" programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulundu.

ABDli Charlie Kirkü öldürmüştü : Tyler Robinson için İdam isteniyorABDli Charlie Kirkü öldürmüştü : Tyler Robinson için İdam isteniyor
ABD'li Charlie Kirk'ü öldürmüştü : Tyler Robinson için İdam isteniyor

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi. Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel da açıklama yapmadı.

ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı! (takvim foto arşiv)ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı! (takvim foto arşiv)

"AMERİKA İÇİN HARİKA BİR HABER"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında "Amerika için harika haber." değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel'ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! 6-7 bin lira seviyeleri konuşulacak dedi, tarih verdi! Rekor üstüne rekor geliyor
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Türk Telekom
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
Aşk ve Gözyaşı
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi