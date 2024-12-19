ABD’de kanlı okul saldırısı! 15 yaşındaki saldırganın manifestosu dehşete düşürdü! Eskişehir’deki cami saldırganı rol model almış

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison şehri 16 Aralık'ta korkunç bir olayla sarsıldı. 15 yaşındaki öğrenci Natalie Rupnow, Abundant Life Christian School adlı Hristiyan okulunu bastı. Biri öğretmen biri öğrenci üç kişiyi öldürüp, altı kişiyi yaraladı. Saldırının ardından intihar eden Rupnow'un manifestosu ortaya çıktı. Kendisini "Samantha" diye tanıtan Rupnow, sosyal medyada 16 sayfalık "İnsanlığa Karşı Savaş" başlıklı bir manifesto paylaştı. 12 Ağustos'ta Eskişehir'de camideki insanlara sosyal medyadan canlı yayın açarak saldıran Arda Küçükyetim'i örnek aldığını yazdı. Hatta onun için "yüce bir aziz" ifadesini kullandı. Rupnow, "Onu tanımıyordum ama o bana ilham oldu" dediği Arda Küçükyetim'in "doğru olanı yaptığını" anlattı. Şu ifadeleri kullandı:



Silahları yalanla, manipülasyonla ve babamın aptallığı sayesinde aldım. Bunu kendim planladım. Başka kimse yok. Tek başıma hareket ediyorum. Olanları değiştirebilecek hiçbir yol yoktu. Bunu asla bilemeyeceksiniz çünkü benim hakkımda hiçbir zaman bir şey bilmek istemediniz. Bilmediğiniz için mutluyum.