SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'de kanlı okul saldırısı! 15 yaşındaki saldırganın manifestosu dehşete düşürdü! Eskişehir'deki cami saldırganı rol model almış

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison şehri 16 Aralık'ta korkunç bir olayla sarsıldı. 15 yaşındaki öğrenci Natalie Rupnow, Abundant Life Christian School adlı Hristiyan okulunu bastı. Biri öğretmen biri öğrenci üç kişiyi öldürüp, altı kişiyi yaraladı. Saldırının ardından intihar eden Rupnow'un manifestosu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
ABD’de kanlı okul saldırısı! 15 yaşındaki saldırganın manifestosu dehşete düşürdü! Eskişehir’deki cami saldırganı rol model almış

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison şehri 16 Aralık'ta korkunç bir olayla sarsıldı. 15 yaşındaki öğrenci Natalie Rupnow, Abundant Life Christian School adlı Hristiyan okulunu bastı. Biri öğretmen biri öğrenci üç kişiyi öldürüp, altı kişiyi yaraladı. Saldırının ardından intihar eden Rupnow'un manifestosu ortaya çıktı. Kendisini "Samantha" diye tanıtan Rupnow, sosyal medyada 16 sayfalık "İnsanlığa Karşı Savaş" başlıklı bir manifesto paylaştı. 12 Ağustos'ta Eskişehir'de camideki insanlara sosyal medyadan canlı yayın açarak saldıran Arda Küçükyetim'i örnek aldığını yazdı. Hatta onun için "yüce bir aziz" ifadesini kullandı. Rupnow, "Onu tanımıyordum ama o bana ilham oldu" dediği Arda Küçükyetim'in "doğru olanı yaptığını" anlattı. Şu ifadeleri kullandı:

    Silahları yalanla, manipülasyonla ve babamın aptallığı sayesinde aldım. Bunu kendim planladım. Başka kimse yok. Tek başıma hareket ediyorum. Olanları değiştirebilecek hiçbir yol yoktu. Bunu asla bilemeyeceksiniz çünkü benim hakkımda hiçbir zaman bir şey bilmek istemediniz. Bilmediğiniz için mutluyum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ��crette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    EMEKLİYE % 16 ZAM SENARYOSU! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta aylıkları ne kadar olacak? İşte tahminler ve hesaplamalar
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım