ABD'nin Illinois eyaletindeki Peoria kentinde bulunan bir etanol üretim tesisinde (BioUrja Renewables) tespit edilen patlayıcı ve alınan bomba tehdidi üzerine bölgede kapsamlı tahliyeler gerçekleştirildi.

İKİ KENTTE ACİL TAHLİYE

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Peoria ve komşu East Peoria şehirlerinde, bir etanol üretim tesisinde bomba bulunması ve ciddi bir tehdit alınması üzerine acil tahliye kararı alındı.

Olay, Peoria'daki BioUrja Renewables adlı etanol ve alkol üretim tesisinde meydana geldi. Yetkililer, tesiste şüpheli bir paket/cihaz tespit edildiğini ve durumun kesinlikle bir şaka olmayıp "ciddi ve güvenilir bir tehdit" teşkil ettiğini açıkladı.

Peoria Belediye Başkanı Rita Ali ve East Peoria Belediye Başkanı John Kahl, tesisin etrafındaki 1,6 kilometrelik yarıçap içinde kalan alan için zorunlu tahliye emri çıkardı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki 5.000'den fazla sakin ve çalışan güvenli yerlere nakledildi.

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bulunan patlayıcı cihazın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ancak binada başka olası cihazların bulunma ihtimaline karşı kapsamlı bir arama tarama çalışması sürdürülüyor.

KÖPRÜLER, OTOYOLLAR KAPATILDI

Olay sebebiyle bölgedeki bazı yollar, köprüler ve Interstate 74 otoyolu trafiğe kapatıldı. Ayrıca yakın çevredeki bazı etkinlikler ile konserler iptal edildi.

Tahliye edilenler için Manual Academy ve EastSide Centre gibi noktalarda geçici barınma ve acil durum sığınakları oluşturuldu.

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