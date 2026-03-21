CANLI YAYIN
Geri

ABD'de İHA alarmı: Nükleer kapasiteli B-52 üssünde kimliği belirsiz dronlar

ABD’de İHA alarmı büyüyor. Nükleer kapasitedeki B-52’lerin bulunduğu Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü ve Fort McNair üzerinde izinsiz dronlar tespit edilirken yetkililer kaynağı belirsiz tehdit karşısında güvenliği artırdı. Geçtiğimiz günlerde de ABD Dışişleri Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaşadığı Fort McNair askeri üssünün üzerinde insansız hava araçları (İHA) tespit edilmişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nde 9 Mart haftasında nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu üssün üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildi.
  • Üs yetkilileri federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde olay araştırmasına başladı ve hava sahasının yakından izlenmeye devam edileceğini açıkladı.
  • ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaşadığı Fort McNair askeri üssü üzerinde de İHA'lar görüldü.
  • Yetkililer Fort McNair üzerindeki İHA'ların ardından Rubio ve Hegseth'in yerlerinin değiştirilmesini gündeme getirdi.
  • Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı Barksdale Üssü, Shreveport kenti yakınlarında 22 bin dönümlük alanı kapsıyor.

ABD'de peş peşe insansız hava aracı (İHA) paniği devam ediyor. Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildiği bildirildi.

İngiltere, RAF Fairford ABD hava üssünde B-52 nükleer bombardıman uçağı

B-52 ÜSSÜNDE İZİNSİZ DRONLAR

Fox News'ün haberine göre, Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nde yetkililer, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu üssün üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildiğini doğruladı.

Barksdale Üssü sözcüsü, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, 9 Mart haftasında üssün hava sahasında birden fazla yetkisiz dron tespit edildiğini aktardı.

Askeri tesisler üzerinde dron uçurmanın yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda federal yasa kapsamında suç olduğunu belirten sözcü, üs yetkililerinin söz konusu olayın araştırılması için federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.

Sözcü, üssün güvenliğinin ve personelin emniyetinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, hava sahasının yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve 22 bin dönümlük alanı kapsayan Barksdale Üssü, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kenti yakınlarında bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth

RUBIO VE HEGSETH'IN EVİNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Dışişleri Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaşadığı Fort McNair askeri üssünün üzerinde insansız hava araçları (İHA) tespit edildi.

Raporda iki kaynağa atıfta bulunularak yetkililerin İHA'ların nereden geldiğini henüz belirleyemediği belirtildi.

"YERLERİ DEĞİŞTİRİLSİN" TELAŞI

Rapora göre Fort McNair üzerindeki İHA'ların ardından yetkililer Rubio ve Hegseth'in yerlerinin değiştirilmesini gündeme getirdi.

The Washington Post, İran savaşı dolayısıyla alarm seviyesinin yükseltilmesi sebebiyle ABD ordusunun potansiyel tehditleri daha yakın izlediğini belirtti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler