Çin, Himalayalar'da ölen ABD askerlerinin kalıntılarını iade etti
Çin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Himalayalar üzerinden Çin’e ikmal uçuşu yaparken hayatını kaybeden ABD’li havacıların kalıntılarını, Çıngdu’da düzenlenen törenle ABD askeri heyetine teslim etti.
Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Japon işgali altındaki Çin'de direnişe destek amacıyla gerçekleştirilen ikmal uçuşlarında yaşamını yitiren ABD askerlerinin kalıntıları için Sıçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde teslim töreni düzenlendi.
DAĞLIK BÖLGEDEKİ ARAMALARDA BULUNDU
Kalıntılar, Sıçuan Ciençuan Müzesi adlı sivil kuruluşun Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Nyingçi ili sınırlarındaki dağlık alanda yürüttüğü aramalarda bulundu.
Buluntuların, ikmal seferi sırasında Himalayalar'da düşen bir ABD nakliye uçağında görevli havacılara ait olduğu belirtildi. Bakanlık, kalıntıları teslim edilen askerlerin sayısını ve kimliklerini açıklamadı.
"HÖRGÜÇ ROTASI" ÜZERİNDEN İKMAL DESTEĞİ
Hindistan ile Çin arasında uzanan ve "Hörgüç Rotası" olarak bilinen güzergâh, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin hava ikmal faaliyetlerinde kullanıldı. Himalayalar üzerinden gerçekleştirilen uçuşlarla, Japon işgali altındaki Çin'de direnişe destek sağlandı.