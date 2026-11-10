Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Japon işgali altındaki Çin'de direnişe destek amacıyla gerçekleştirilen ikmal uçuşlarında yaşamını yitiren ABD askerlerinin kalıntıları için Sıçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde teslim töreni düzenlendi.

DAĞLIK BÖLGEDEKİ ARAMALARDA BULUNDU

Kalıntılar, Sıçuan Ciençuan Müzesi adlı sivil kuruluşun Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Nyingçi ili sınırlarındaki dağlık alanda yürüttüğü aramalarda bulundu.

Buluntuların, ikmal seferi sırasında Himalayalar'da düşen bir ABD nakliye uçağında görevli havacılara ait olduğu belirtildi. Bakanlık, kalıntıları teslim edilen askerlerin sayısını ve kimliklerini açıklamadı.

"HÖRGÜÇ ROTASI" ÜZERİNDEN İKMAL DESTEĞİ

Hindistan ile Çin arasında uzanan ve "Hörgüç Rotası" olarak bilinen güzergâh, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin hava ikmal faaliyetlerinde kullanıldı. Himalayalar üzerinden gerçekleştirilen uçuşlarla, Japon işgali altındaki Çin'de direnişe destek sağlandı.