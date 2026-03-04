ABD'de halk "siyonistlerin peşine savaşa girdik" diyerek isyan etti!

Keir Starmer ve Emmanuel Macron.

AVRUPA ÜSLERİNİ AÇMIYOR

Avrupa ülkeleri ile ABD arasında halihazırda Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir anlaşmazlık yaşanıyordu. ABD'nin İran savaşına dahil olması da bu krizi derinleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen hava saldırılarına katılmama ve destek vermeme kararı alan İngiltere Başbakanı Keir Starmer yönetimiyle ilgili, "İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cephesinden de "ABD ve İsrail'in İran'a tek taraflı müdahalesi, BMGK'da görüşülmeliydi" açıklaması gelmişti. İspanya ise ABD'ye hiçbir üssünü kullanmasına izin vermedi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson.

MOSSAD AJANLARIKÖRFEZ'DE YAKALANDI ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti. Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü. Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini ileri sürdü. İran, Suudi Arabistan'a kendilerinin saldırmadığını söylemişti, dolayısıyla Aramco'ya saldırının ardında da MOSSAD'ın olduğu düşünülüyor. İsrail'in amacı İran ile Körfez'i, dolayısıyla Sünni-Şii savaşını başlatmak olarak yorumlanıyor.



YAPAY ZEKÂ İLE ORTADOĞU'YUGÖZETİM ALTINA ALDILAR İran yönetiminin kilit isimlerinin öldürülmesi, İsrail ve ABD'nin bölgede gözetim ve istihbarat için yapay zekâyı kullandığına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İsrail ve ABD, yapay zekâyı, Palantir'i ve AWS gibi bulut hizmetlerini kullanarak kurdukları gözetleme ağıyla çok sayıda kaynaktan bilgi çekebiliyor. Sistem bu bilgileri ısı haritaları halinde derleyen veri analiz yazılımı sunuyor.



33 MİLYAR DOLARKATLİAM DESTEĞİ Al Jazeera kanalındaki haberde ABD'nin İsrail'e Ortadoğu'daki saldırıları için verdiği maddi destek hesaplandı. Buna göre 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımı boyunca ABD'den İsrail'e 21 milyar dolarlık askeri yardım gitti. İsrail'in İran, Lübnan ve Yemen gibi ülkelere saldırıları için de 12 milyar dolar verildi. Ülkelerinin İsrail'in peşinden savaşa sürüklenmesine karşı olan ABD'lilerden de sosyal ağlarda "Vergilerimiz İsrail'in kirli savaşlarına gidiyor. Artık yeter" tepkileri yükseldi.