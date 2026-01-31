ABD'de film gibi hapisten kaçırma planı: Sahte FBI ajanı kılığına girdi!
UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı öldüren Luigi Mangione’yi hapisten kaçırmak için FBI ajanı kılığına giren Mark Anderson, şans eseri yakalandı.
ABD'nin New York kentinde ilginç bir olay yaşandı... Mark Anderson, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekten yargılanan arkadaşı Luigi Mangione'yi hapisten kaçırmak için plan yaptı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı kimliği hazırlayan Mark Anderson, 28 Ocak'ta New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde Mangione'yi ziyaret etti.
YEMEKTE ENSELENDİ
Merkezdeki yetkililere de Mangione'nin güvenlik için başka bir yere nakil edileceğini söyledi, belgeleri de teslim etti. Tam katil zanlısının çıkış işlemleri hazırlanırken tesadüf esere gerçek FBI ajanı birime geldi. Polisler hemen yan odada bekleyen sahte ajanı tutukladı.
ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu açıklamıştı.