ABD'de film gibi hapisten kaçırma planı: Sahte FBI ajanı kılığına girdi!

ABD 'nin New York kentinde ilginç bir olay yaşandı... Mark Anderson, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekten yargılanan arkadaşı Luigi Mangione'yi hapisten kaçırmak için plan yaptı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı kimliği hazırlayan Mark Anderson, 28 Ocak'ta New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde Mangione'yi ziyaret etti.

Sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in yatırımcı konferansı düzenlediği Manhattan'daki bir otelin dışında UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın Luigi Mangione tarafından öldürülüyor (Fotoğraf: Associated Press ve Takvim Foto Arşiv)

YEMEKTE ENSELENDİ

Merkezdeki yetkililere de Mangione'nin güvenlik için başka bir yere nakil edileceğini söyledi, belgeleri de teslim etti. Tam katil zanlısının çıkış işlemleri hazırlanırken tesadüf esere gerçek FBI ajanı birime geldi. Polisler hemen yan odada bekleyen sahte ajanı tutukladı.