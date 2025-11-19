PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de Epstein yasası geçti: Belgelerin tamamı erişime açılacak

ABD Senatosu, Jeffrey Epstein’ın ölümüne ve cinsel istismar ağına ilişkin tüm dosyaların kamuoyuna açılmasını öngören tasarıyı oybirliğiyle kabul etti. Trump’ın fikrini değiştirerek destek vermesi dikkat çekerken yıllardır tartışma konusu olan Epstein belgelerinin kısa süre içinde tamamen erişime açılması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
ABD Senatosu, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Epstein, Takvim Fotoğraf Arşivi

EPSTEON YASASI KABUL EDİLDİ

ABD Senatosu'nda oylanan "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı için senatörlerin tamamı "evet" oyu kullandı.

Bu sonuçla Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik Kongre'nin her iki kanadı da yasal bir adım atmış oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'deki bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.

Senato'da da kabul edilen ve Beyaz Saray'a gönderilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak.

Söz konusu tasarı, ABD Adalet Bakanlığı uhdesindeki tüm Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Epstein ve Maxwell, Takvim Fotoğraf Arşivi

PEDOFİLİ FİNANSÖRÜ EPSTEIN

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...

