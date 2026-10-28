ABD'nin Missouri eyaletinde tüyler ürperten bir cinayet vakası gün yüzüne çıktı. 40 yaşındaki Richard Saettele, tartıştığı 63 yaşındaki babası Michael Saettele'yi korkunç bir yöntemle katletti. Dehşete düşüren olayın ardından talihsiz babanın cesedini evin arkasındaki sığ bir çukura gömen zanlı, polisin kadavra köpekleriyle yaptığı arama sonucu yakalanarak tutuklandı.

Cesedini kadavra köpekleri buldu. (Foto: Takvim Foto Arşivi) EVİN DIŞINDA BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ Olay, Missouri eyaletine bağlı Foley kasabasında meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 40 yaşındaki Richard Saettele ile 63 yaşındaki babası Michael Saettele arasında evin dışında başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak içeriye taşındı. Şüphelinin ifadesine göre baba Michael Saettele, tartışma esnasında oğluna tornavida fırlatmaya çalıştı. Tornavidayı elinden alan Richard Saettele ise gözünü kırpmadan babasının gözüne sapladı. Aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılan babanın oğluna son sözleri "Ricky, bu doğru yol değil" oldu. ÖNCE DUA SONRA BIÇAK Polis ifadesinde babasının yaklaşık 5 dakika boyunca acı içinde kıvrandığını anlatan Saettele, bu sırada onunla birlikte Hristiyanlıkta büyük önem taşıyan "Rabbin Duası"nı okuduklarını beyan etti. Babasının acı çekmesine daha fazla dayanamadığını iddia eden şüpheli, yardım çağırmak yerine mutfağa giderek dev bir bıçak aldı. Babasına son dini duaları okuduktan sonra bıçağı doğrudan kalbine saplayan cani evladın darbesiyle bıçağın sapı kırıldı.