ABD'de babasının gözüne tornavida saplayıp kalbinden bıçakladı!
ABD'nin Missouri eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. 40 yaşındaki Richard Saettele, tartıştığı babasının gözüne tornavida sapladı. Can çekişen babasıyla dua ettikten sonra mutfaktan aldığı bıçağı kalbine saplayarak öldüren cani evlat tutuklandı.
ABD'nin Missouri eyaletinde tüyler ürperten bir cinayet vakası gün yüzüne çıktı. 40 yaşındaki Richard Saettele, tartıştığı 63 yaşındaki babası Michael Saettele'yi korkunç bir yöntemle katletti. Dehşete düşüren olayın ardından talihsiz babanın cesedini evin arkasındaki sığ bir çukura gömen zanlı, polisin kadavra köpekleriyle yaptığı arama sonucu yakalanarak tutuklandı.
EVİN DIŞINDA BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, Missouri eyaletine bağlı Foley kasabasında meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 40 yaşındaki Richard Saettele ile 63 yaşındaki babası Michael Saettele arasında evin dışında başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak içeriye taşındı.
Şüphelinin ifadesine göre baba Michael Saettele, tartışma esnasında oğluna tornavida fırlatmaya çalıştı. Tornavidayı elinden alan Richard Saettele ise gözünü kırpmadan babasının gözüne sapladı. Aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılan babanın oğluna son sözleri "Ricky, bu doğru yol değil" oldu.
ÖNCE DUA SONRA BIÇAK
Polis ifadesinde babasının yaklaşık 5 dakika boyunca acı içinde kıvrandığını anlatan Saettele, bu sırada onunla birlikte Hristiyanlıkta büyük önem taşıyan "Rabbin Duası"nı okuduklarını beyan etti. Babasının acı çekmesine daha fazla dayanamadığını iddia eden şüpheli, yardım çağırmak yerine mutfağa giderek dev bir bıçak aldı. Babasına son dini duaları okuduktan sonra bıçağı doğrudan kalbine saplayan cani evladın darbesiyle bıçağın sapı kırıldı.
6 METRE SÜRÜKLEYİP SIĞ ÇUKURA GÖMDÜ
Babasının nefes almadığını fark eden Saettele, cansız bedeni yaklaşık 6 metre sürükleyerek evin arkasındaki sundurmaya götürdü. Askerİ bir kürekle kazdığı yaklaşık 30 santimetre derinliğindeki sığ çukura babasını gömen şüpheli, haftalar sonra cesetten kötü kokular gelmeye başlayınca üzerini yalıtım malzemeleri ve inşaat atıklarıyla kapattı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, KADAVRA KÖPEKLERİ BULDU
15 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Michael Saettele'nin cinayete kurban gittiği, şüphelinin olayı bir başka kişiye anlatması ve polise yapılan ihbarla ortaya çıktı.
24 Ekim'de adrese baskın düzenleyen ekipler, kadavra köpeklerinin desteğiyle yaptıkları aramada talihsiz adamın cesedini inşaat atıklarının altında buldu.
TUTUKLANDI! 3 KASIM'DA HAKİM KARŞISINDA
Olayın ardından gözaltına alınan Richard Saettele hakkında birinci derece cinayet, aile içi saldırı ve iki ayrı silahlı suç isnadıyla dava açıldı.
Zanlı, kefaletsiz olarak Lincoln County Cezaevi'ne gönderildi. Savcılık, babanın ilk tornavida darbesinden sonra zamanında tıbbi müdahale alması halinde kurtarılıp kurtarılamayacağını araştırırken, Saettele'nin bir sonraki duruşmasının 3 Kasım'da yapılacağı bildirildi.