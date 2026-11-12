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ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Washington'da silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, polis ekipleri birden fazla noktaya müdahale etti. FBI ajanlarının da bölgeye sevk edildiği olayda vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

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ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Washington'da silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD'nin başkenti Washington eyaletinde Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Washington'da silahlı saldırı: 5 yaralı-1

5 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis Nathan Clarke, ekiplerin birden fazla noktaya müdahale ettiğini ancak olayın tam yeri ve kapsamı hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığını söyledi.

VATANDAŞLARA 'UZAK DURUN' ÇAĞRISI

FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşlardan güvenlik güçlerinin çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinden uzak durmalarını istedi.

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ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Washington'da silahlı saldırı: 5 yaralı-3 ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Washington'da silahlı saldırı: 5 yaralı-4 ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Washington'da silahlı saldırı: 5 yaralı-5
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