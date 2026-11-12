ABD'nin başkenti Washington eyaletinde Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi.

Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı

5 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis Nathan Clarke, ekiplerin birden fazla noktaya müdahale ettiğini ancak olayın tam yeri ve kapsamı hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığını söyledi.

VATANDAŞLARA 'UZAK DURUN' ÇAĞRISI

FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşlardan güvenlik güçlerinin çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinden uzak durmalarını istedi.

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