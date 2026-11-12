ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Washington'da silahlı saldırı: 5 yaralı
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, polis ekipleri birden fazla noktaya müdahale etti. FBI ajanlarının da bölgeye sevk edildiği olayda vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'nin başkenti Washington eyaletinde Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi.Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı
5 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis Nathan Clarke, ekiplerin birden fazla noktaya müdahale ettiğini ancak olayın tam yeri ve kapsamı hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığını söyledi.
VATANDAŞLARA 'UZAK DURUN' ÇAĞRISI
FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşlardan güvenlik güçlerinin çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinden uzak durmalarını istedi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Dünya