ABD-Meksika sınırına dış cephe dekorasyon! Göçmen avı için görülmemiş yöntem, milyarlarca dolar

ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik önlemler ilginç bir hal almaya başladı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ülkenin güney sınır duvarının tamamının siyaha boyanacağını duyurdu.
TRUMP BİZZAT EMRETTİ
Noem, salı günü New Mexico eyaletine bağlı Santa Teresa kentinde ABD-Meksika sınırındaki yaklaşık 1.126,5408 kilometre uzunluğundaki sınır duvarının yeni renginin değiştirilmesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından bizzat emredildiğini duyurdu.
SINIR DUVARLARINA DIŞ CEPHE DEKORASYON
Çelik sınır duvarı hakkında konuşan Noem, "Yüksek, bu da ona tırmanmayı çok ama çok zor, neredeyse imkânsız hale getiriyor. Aynı zamanda yerin derinlerine iniyor, bu da altından tünel kazmayı çok zor, hatta imkânsız hale getiriyor. Ve bugün ayrıca onu siyaha boyayacağız." ifadelerini kullandı. Noem ayrıca "Bu nedenle, bireylerin ülkemize yasadışı yollardan girmesini engellemek için tüm güney sınır duvarını siyaha boyayacağız." diye ekledi.
Noem ayrıca siyah boyanın çelik yapının paslanmasını da önleyeceğini de söyledi.