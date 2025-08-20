PODCAST CANLI YAYIN

ABD-Meksika sınırına dış cephe dekorasyon! Göçmen avı için görülmemiş yöntem, milyarlarca dolar

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırında yasa dışı göçmenlerin geçişini engellemek için ilginç bir yönteme başvuruyor. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ülkenin güney sınır duvarının tamamının siyaha boyanacağını duyurdu. Emri bizzat Trump’ın verdiği bildirilirken binlerce kilometrelik alanda yapılacak değişikliğin maliyeti ABD’lileri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD-Meksika sınırına dış cephe dekorasyon! Göçmen avı için görülmemiş yöntem, milyarlarca dolar

ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik önlemler ilginç bir hal almaya başladı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ülkenin güney sınır duvarının tamamının siyaha boyanacağını duyurdu.

Noem'in duyurusu, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırNoem'in duyurusu, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

TRUMP BİZZAT EMRETTİ

Noem, salı günü New Mexico eyaletine bağlı Santa Teresa kentinde ABD-Meksika sınırındaki yaklaşık 1.126,5408 kilometre uzunluğundaki sınır duvarının yeni renginin değiştirilmesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından bizzat emredildiğini duyurdu.

ABD-Meksika sınırı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırABD-Meksika sınırı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

SINIR DUVARLARINA DIŞ CEPHE DEKORASYON

Çelik sınır duvarı hakkında konuşan Noem, "Yüksek, bu da ona tırmanmayı çok ama çok zor, neredeyse imkânsız hale getiriyor. Aynı zamanda yerin derinlerine iniyor, bu da altından tünel kazmayı çok zor, hatta imkânsız hale getiriyor. Ve bugün ayrıca onu siyaha boyayacağız." ifadelerini kullandı. Noem ayrıca "Bu nedenle, bireylerin ülkemize yasadışı yollardan girmesini engellemek için tüm güney sınır duvarını siyaha boyayacağız." diye ekledi.

Noem ayrıca siyah boyanın çelik yapının paslanmasını da önleyeceğini de söyledi.

Trump, EPATrump, EPA

DEKORASYONA MİLYARLARCA DOLAR MALİYET

Boya işinin maliyetinin ise ne kadar olacağı bilinmiyor. Trump kendi döneminde en düşük seviyelere gerileyen yasa dışı sınır dışı geçişlerini daha da engellemek için kamera ve sensör gibi ek teknolojileri de konuşlandıracak.

Beyaz Saray'ın tahminine göre, ABD ile Meksika'yı ayıran 2.000 mil uzunluğundaki kara ve su yolu boyunca 700 mil daha duvar inşa edilmesi için Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı kapsamında sınır duvarı inşasına toplam 46,5 milyar dolar ayrıldı.

ICE WAR | ABDde sokaklar karıştı! Trump 2 bin muhafız gönderiyor! 1965’ten bu yana bir ilkICE WAR | ABDde sokaklar karıştı! Trump 2 bin muhafız gönderiyor! 1965’ten bu yana bir ilk

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar
12 yaşındaki Zeynep'in sır ölümünde yeni detaylar! Yeni Narin Güran vakası mı?
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Belgede sahteciliğe "para aklama" suçu! 1 Ekim'de başlıyor
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti hesaplar engellendi
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Trump’tan Netanyahu hakkında skandal sözler: Savaş kahramanı olarak nitelendirdi
SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti