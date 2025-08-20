ABD-Meksika sınırına dış cephe dekorasyon! Göçmen avı için görülmemiş yöntem, milyarlarca dolar

ABD-Meksika sınırı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

SINIR DUVARLARINA DIŞ CEPHE DEKORASYON

Çelik sınır duvarı hakkında konuşan Noem, "Yüksek, bu da ona tırmanmayı çok ama çok zor, neredeyse imkânsız hale getiriyor. Aynı zamanda yerin derinlerine iniyor, bu da altından tünel kazmayı çok zor, hatta imkânsız hale getiriyor. Ve bugün ayrıca onu siyaha boyayacağız." ifadelerini kullandı. Noem ayrıca "Bu nedenle, bireylerin ülkemize yasadışı yollardan girmesini engellemek için tüm güney sınır duvarını siyaha boyayacağız." diye ekledi.

Noem ayrıca siyah boyanın çelik yapının paslanmasını da önleyeceğini de söyledi.