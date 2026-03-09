Axios haber sitesi, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamının ABD'nin beklediğinin ötesinde gerçekleştiğini ve iki ülke arasında görüş ayrılığına yol açtığını iddia etti.

Steve Witkoff ve Jared Kushner (Görüntüler AA'dan alınmıştır.)

Ziyaretin iptal gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ziyaret, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü dönemde, iki ülke arasındaki diplomatik temasları güçlendirme amacı taşıyordu.

Steve Witkoff ve Jared Kushner

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Witkoff ve Kushner'in programında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerin de yer alması planlanmıştı.

İPTALİN SEBEBİ PETROL KRİZİ Mİ?



ABD ve İsrail'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son günlerde petrol tesislerinin bombalanması üzerinden iki ülke arasında görüş ayrılıklarının olduğu ortaya çıkmıştı. Petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak ABD basını Trump ve Netanyahu arasında yaşanan anlaşmazlığı yazdı. Buna göre, ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington'un "beklediğinin ötesinde" gerçekleşti.