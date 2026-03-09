ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi.
SİYONİST BASIN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ziyaretin salı günü (yarın) yapılmasının planlandığını ancak son anda iptal edildiğini duyurdu.
Ziyaretin iptal gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ziyaret, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü dönemde, iki ülke arasındaki diplomatik temasları güçlendirme amacı taşıyordu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Witkoff ve Kushner'in programında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerin de yer alması planlanmıştı.
İPTALİN SEBEBİ PETROL KRİZİ Mİ?
ABD ve İsrail'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son günlerde petrol tesislerinin bombalanması üzerinden iki ülke arasında görüş ayrılıklarının olduğu ortaya çıkmıştı. Petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak ABD basını Trump ve Netanyahu arasında yaşanan anlaşmazlığı yazdı. Buna göre, ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington'un "beklediğinin ötesinde" gerçekleşti.
Kaynaklar, İsrail'in operasyon öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğini, ancak saldırıların kapsamının iki müttefik arasında görüş ayrılığına yol açtığını öne sürdü.
ABD'li bir yetkili, söz konusu hamlelerin "iyi bir fikir olduğunu düşünmediklerini"savunarak, yaşanan görüş ayrılığının ve ABD'nin savaşla ilgili beklentilerinin üst düzey siyasi görüşmelerde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.