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ABD tehdit etti Venezuela “Boyun eğmeyeceğiz” dedi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Karayipler turu kapsamındaki Guyana ziyaretinde Venezuela’yı açıkça tehdit etti. Rubio’nun tehdidine Venezuela ise “Boyun eğmeyeceğiz” şeklinde cevap verdi.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:47
ABD tehdit etti Venezuela Boyun eğmeyeceğiz dedi

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ABD ile Venezuela arasında ipler geriliyor. ABD Dışişleri Marco Rubio'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik tehdidine ülkeden cevap geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Surinam'dan Miami, Florida'ya giderken uçağında gazetecilerle konuşuyor, ReutersABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Surinam'dan Miami, Florida'ya giderken uçağında gazetecilerle konuşuyor, Reuters

RUBIO'DAN VENEZUELA'YA TEHDİT

Rubio, Karayipler turu kapsamında ilk ziyaretini Guyana'ya yaptı. Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile görüşen Rubio, "Venezuela'nın Guyana'ya yönelik olası bir saldırısı, Maduro yönetimi için çok kötü bir karar olur ve büyük bir hata teşkil eder." şeklinde konuştu.

VENEZUELA: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise Rubio'nun ülkesini hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Lopez, Rubio'nun Guyana ziyareti sırasında Venezuela'ya yönelik ifadelerine, sosyal medya hesabı Instagram'dan yanıt verdi.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) hiçbir yabancı yetkilinin tehditlerine sessiz kalmayacağını belirten Lopez, "Bu neofaşist söylemler karşısında, Venezuela ordusu herhangi bir yabancı yetkili ya da hükümetten gelen tehditleri asla kabul etmeyecek ve hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Lopez, Venezuela'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıya "sert" ve "kararlı" şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Surinam'dan Miami, Florida'ya giderken uçağında gazetecilerle konuşuyor, ReutersABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Surinam'dan Miami, Florida'ya giderken uçağında gazetecilerle konuşuyor, Reuters

"ABD'NİN MÜDAHALESİ GERİLİME YOL AÇABİLİR"

Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığına da değinen Lopez, "Cenevre Anlaşması, toprak ihtilafına dahil olan taraflarca imzalanmış, geçerli bir belgedir. Bu çerçevede, Venezuela'nın Esequibo üzerindeki hak iddiasını gayrimeşru olarak nitelendirmek mantıksızdır. Daha önce de uyardığımız gibi ABD'nin bu anlaşmazlığa müdahalesi, bölgede tehlikeli bir gerilime yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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