YPG/SDG dağıldı siyonist basın yazdı: Sırada İsrail mi var? Suriye’den Gazze Barış Kurulu’na Tel Aviv’de Türkiye paniği
Bir yanda Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin hezimeti, diğer yanda Gazze Barış Kurulu derken İsrail’de Türkiye endişesi artıyor. Siyonist basın Netanyahu’nun Türkiye’nin Gazze ateşkesindeki rolünü engelleyemediğini ve ayrıca Şam’ın zaferinin ardından sıranın İsrail’e geldiğini yazıyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin hezimeti, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü derken İsrail'de Türkiye endişesi katlanıyor.
"SIRADA İSRAİL Mİ OLACAK?"
İsrail gazetesi Haaretz, "Kürtler, ABD baskısı altında El-Şara'nın ulusal birlik doktrinine boyun eğdi. Sıradaki İsrail mi olacak?" başlıklı bir yazı yayımladı.
İSRAİL GAZETESİ YAZDI
ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın arkasında durduğunu, YPG/SDG'nin Şam'ın şartlarını kabul ettiğini ve Başkan Erdoğan'a stratejik bir zafer kazandırdığını yazan Haaretz, İsrail'in de yakında Suriye'deki düzene uyum sağlaması için baskı görebileceğini belirtti.
BİR YANDA SURİYE BİR YANDA GAZZE
Şam terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'den süpürürken bir yandan da Davos'ta Gazze Barış Kurulu toplandı. Bir diğer İsrail gazetesi The Times of Israel ise "Türkiye ve Katar İsrail'in Filistin yönetimine yönelik tavrının yarattığı Gazze'deki boşluğu dolduruyor."dedi.
Üst düzey bir Arap diplomatın açıklamasına atıf yapan The Times of Israel, Suudi Arabistan ve BAE, Gazze'nin savaş sonrası yönetiminde sembolik düzeyde yer almayı sürdürürken,"Körfez ülkelerinin bölgeye yönelik siyasi ve mali iştahı hızla azalıyor; Türkiye ve Katar ise ABD nezdinde etkilerini korumak için daha aktif rol arayışında." ifadelerini aktardı.
BARIŞIN GARANTÖRÜ TÜRKİYE
The Times of Israel, Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nda yer almasına tepki gösterdiğini hatırlattı. Netanyahu, Gazze'nin denetiminde kilit rol oynayacak olan Gazze Yürütme Kurulu'na Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve kıdemli Katarlı diplomat Ali Thawadi'nin dahil edilmesi kararı konusunda Trump yönetimine karşı çıkmıştı.
İsrail gazetesi Tel Aviv'in Türkiye ve Katar'ın Gazze'de güç kazanmasına karşı çıktığını fakat ABD'nin Ankara ve Doha'yı Trump'ın Gazze Barış Planı'nın kritik garantörleri olarak gördüğünü vurguladı.