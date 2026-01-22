YPG/SDG dağıldı siyonist basın yazdı: Sırada İsrail mi var? Suriye’den Gazze Barış Kurulu’na Tel Aviv’de Türkiye paniği

The Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BİR YANDA SURİYE BİR YANDA GAZZE

Şam terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'den süpürürken bir yandan da Davos'ta Gazze Barış Kurulu toplandı. Bir diğer İsrail gazetesi The Times of Israel ise "Türkiye ve Katar İsrail'in Filistin yönetimine yönelik tavrının yarattığı Gazze'deki boşluğu dolduruyor."dedi.

Üst düzey bir Arap diplomatın açıklamasına atıf yapan The Times of Israel, Suudi Arabistan ve BAE, Gazze'nin savaş sonrası yönetiminde sembolik düzeyde yer almayı sürdürürken,"Körfez ülkelerinin bölgeye yönelik siyasi ve mali iştahı hızla azalıyor; Türkiye ve Katar ise ABD nezdinde etkilerini korumak için daha aktif rol arayışında." ifadelerini aktardı.