ABD savaş gemileri Orta Doğu'da! İran tehdit ederken Trump "Anlaşmak istiyorlar" dedi
ABD ile İran arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Abraham Lincoln uçak gemisi ve F-15E filolarının Basra Körfezi’ne ulaşmasıyla gerilim savaşın eşiğine geldi. Tahran yönetiminin "pişmanlık yaratacak bir karşılık" tehdidinde bulunurken ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın anlaşma zemini aramak için kendisini defalarca aradığını iddia etti.
ABD ile İran arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD savaş uçakları ve savaş gemilerinin bölgeye yaklaşmasının ardından İran misilleme tehdidinde bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendisini birçok kez aradığını ve uzlaşıya varmak istediğini iddia etti.
ABD SAVAŞ UÇAKLARI ORTA DOĞU'DA
ABD savaş uçakları ve uçak gemileri Basra Körfezi'ne yaklaşırken Tahran ve bölgesel müttefikleri olası bir saldırıya sert bir şekilde karşılık vereceğine dair uyarıda bulunuyor.
ABD'li bir yetkilinin isminin açıklanmaması şartıyla verdiği bilgiye göre, pazartesi günü itibarıyla Abraham Lincoln uçak gemisi, Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde, Batı Hint Okyanusu'ndaki Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanına girdi.
BEYAZ SARAY EMİR VERİRSE SALDIRACAKLAR
Beyaz Saray'ın İran'a saldırı emri vermesi durumunda, uçak gemisi teorik olarak bir veya iki gün içinde askeri harekata başlayabilir. ABD'li yetkililere göre, ABD, saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye zaten bir düzine F-15E saldırı uçağı gönderdi.
İRAN'DAN KARŞI SALDIRI TEHDİDİ
İran'ın üst düzey askeri yetkilileri, pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda, geçen yıl İsrail ve ABD ile yaşanan 12 günlük çatışmaya benzer bir saldırı durumunda ülkenin yeniden savaşa girmeye hazır olduğunu yineledi. Dışişleri Bakanlığı ise "kapsamlı ve pişmanlık yaratacak bir karşılık" verileceği uyarısında bulundu.
Bir basın toplantısında gazetecilere konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Ortaya çıkacak güvensizlik, şüphesiz herkesi etkileyecektir" dedi.
TRUMP'TAN "İRAN ANLAŞMAK İSTEDİ" İDDİASI
Trump ise Axios'a verdiği demeçte İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendisini birçok kez aradığını ve uzlaşıya varmak istediğini belirtti.
Trump, İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu belirten Trump, diplomasinin hala bir seçenek olarak kaldığını ifade etti.
Trump,"(İran) Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." dedi.
Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün boyunca devam eden savaş öncesi İran'ın füze kapasitesinin, İsrail'e "yıkıcı bir sürpriz saldırı" potansiyeline işaret ettiğini belirten Trump, İsrail'e o dönem ilk saldırı için "yeşil ışık" yakarak böyle bir senaryoyu önlediğini savundu.
Trump, "Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasızca geçmişti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler." diye konuştu.