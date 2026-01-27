ABD savaş gemileri Orta Doğu'da! İran tehdit ederken Trump "Anlaşmak istiyorlar" dedi

İran'ın üst düzey askeri yetkilileri, pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda, geçen yıl İsrail ve ABD ile yaşanan 12 günlük çatışmaya benzer bir saldırı durumunda ülkenin yeniden savaşa girmeye hazır olduğunu yineledi. Dışişleri Bakanlığı ise "kapsamlı ve pişmanlık yaratacak bir karşılık" verileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'TAN "İRAN ANLAŞMAK İSTEDİ" İDDİASI

Trump ise Axios'a verdiği demeçte İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendisini birçok kez aradığını ve uzlaşıya varmak istediğini belirtti.

Trump, İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu belirten Trump, diplomasinin hala bir seçenek olarak kaldığını ifade etti.

Trump,"(İran) Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." dedi.

Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün boyunca devam eden savaş öncesi İran'ın füze kapasitesinin, İsrail'e "yıkıcı bir sürpriz saldırı" potansiyeline işaret ettiğini belirten Trump, İsrail'e o dönem ilk saldırı için "yeşil ışık" yakarak böyle bir senaryoyu önlediğini savundu.

Trump, "Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasızca geçmişti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler." diye konuştu.