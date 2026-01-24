ABD İran’ saldıracak mı? CENTCOM İsrail’de Devrim Muhafızları tetikte

Trump, Reuters

ABD DONANMASI YOLA ÇIKTI

ABD Donanması yetkilisi USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden üç muhribin bu hafta başlarında Güney Çin Denizi'nden ayrılıp batıya doğru ilerlemeye başladığını söyledi. The TImes of Israel'in belirttiğine göre yetkili cuma günü yaptığı açıklamada Lincoln taarruz grubunun Hint Okyanusu'nda olduğunu söyledi.

Fox News'un aktardığı resmi bir kaynağa göre, taarruz grubu henüz CENTCOM'un komuta alanına girmedi ve İran'a saldırı menziline girmesinin birkaç gün hatta bir hafta daha sürmesi beklenmiyor.

Savaş gemilerinin Bahreyn limanında bulunan üç kıyı muharebe gemisine ve Basra Körfezi'nde bulunan diğer iki ABD donanması muharip gemisine katılacağı belirtildi.

HAVA KUVVETLERİ SAVAŞ HAZIRLIĞINDA

İran Devrrim Muhafızları ise ABD'nin olası bir saldırısına yönelik tehditlere devam ediyor. Devrim Muhafızlarnın her zamankinden hazır, parmaklarının her an tetikte olduğunu söyledi.