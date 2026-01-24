ABD İran’ saldıracak mı? CENTCOM İsrail’de Devrim Muhafızları tetikte
ABD İran'a mı saldıracak? Donanma yolda: CENCOM'dan İsrail' ziyart ediyor. İran Devrrim Muhafızları ise ABD’nin olası bir saldırısına yönelik tehditlere devam ediyor. Devrim Muhafızlarnın her zamankinden hazır, parmaklarının her an tetikte olduğunu söyledi.
İran'daki rejim karşıtı protestolar, ABD'nin İran'a saldırıları derken bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump büyük bir filonun İran'a doğru yol aldığını söylemişti. Bölgede sular ısınıyor.
CENTCOM İSRAİL'DE
Tel Aviv ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın üst düzey yetkililerle görüşmeler yapmak üzere İsrail'de olduğunu duyurdu.
Cooper'ın ziyaretiyle ilgili olarak ABD veya İsrail yetkililerinden henüz bir doğrulama gelmedi.
WITKOFF VE KUSHNER NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK
Cuma günü Channel 12 haber kanalı, Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ve ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un da cumartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e ineceklerini bildirdi. Görüşmelerde Hamas ve Gazze konuları ele alınacak; özellikle Gazze'de hâlâ rehin tutulan son kişi olan Ran Gvili'nin iadesinin sağlanması çabalarına ve İran ile ilgili olası görüşmelere ağırlık verilecek.
ABD DONANMASI YOLA ÇIKTI
ABD Donanması yetkilisi USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden üç muhribin bu hafta başlarında Güney Çin Denizi'nden ayrılıp batıya doğru ilerlemeye başladığını söyledi. The TImes of Israel'in belirttiğine göre yetkili cuma günü yaptığı açıklamada Lincoln taarruz grubunun Hint Okyanusu'nda olduğunu söyledi.
Fox News'un aktardığı resmi bir kaynağa göre, taarruz grubu henüz CENTCOM'un komuta alanına girmedi ve İran'a saldırı menziline girmesinin birkaç gün hatta bir hafta daha sürmesi beklenmiyor.
Savaş gemilerinin Bahreyn limanında bulunan üç kıyı muharebe gemisine ve Basra Körfezi'nde bulunan diğer iki ABD donanması muharip gemisine katılacağı belirtildi.
HAVA KUVVETLERİ SAVAŞ HAZIRLIĞINDA
İran Devrrim Muhafızları ise ABD'nin olası bir saldırısına yönelik tehditlere devam ediyor. Devrim Muhafızlarnın her zamankinden hazır, parmaklarının her an tetikte olduğunu söyledi.