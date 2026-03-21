ABD üç Deniz Piyadesi birliğini bölgeye gönderdi ancak askeri uzmanlar operasyon için çok daha büyük bir güce ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Pentagon ve Beyaz Saray yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü kırmak için en sert askeri seçenekleri değerlendiriyor.

ABD Hark Adası'na kara saldırısına hazırlanıyor. Axios ve The Guardian tarafından üst düzey hükümet kaynaklarına dayandırılarak yayımlanan raporlar, Trump yönetiminin küresel enerji krizini durdurmak için İran'a yönelik çok riskli bir askeri stratejiyi masaya yatırdığını ortaya koydu.

İran'a ABD-İsrail saldırıları

ABD HARK ADASI'NI İŞGAL Mİ EDECEK?

ABD'nin, İran'ın ana petrol terminali olan stratejik Hark Adası'nı işgal etmeyi veya tamamen abluka altına almayı planladığı belirtiliyor.

Savaşın en stratejik noktası Hark Adası!

"EN SERT ASKERİ SEÇENEKLER"

The Guardian'ın haberine göre, Pentagon ve Beyaz Saray yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü kırmak için "en sert askeri seçenekleri" değerlendiriyor. ABD'li bir yetkili Guardian'a yaptığı açıklamada, "Eğer diplomatik yollar ve hava saldırıları sonuç vermezse, doğrudan kaynağa yani Hark Adası'na inmek tek seçenek kalabilir"ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ise zaten diplomatik yolların kapalı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Neden Hark Adası? İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık %90'ı bu ada üzerinden yapılıyor. Haberde, adanın ele geçirilmesinin İran ekonomisine "bel kemiğini kıracak" bir darbe vuracağı ve Tahran'ı müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağı vurgulanıyor. Axios'un ulaştığı bir kaynak, "İranlıları önce yoğun hava saldırılarıyla zayıflatıp, ardından adayı kontrol altına alarak onları köşeye sıkıştırmalıyız" dedi.

ABD MARINE BİRLİĞİNİ GÖNDERDİ

Operasyonun hayata geçirilmesi durumunda ABD'nin bölgeye büyük ölçekli kara birlikleri göndermesi gerekecek. Halihazırda üç Deniz Piyadesi (Marine) birliğinin bölgeye sevk edildiği biliniyor ancak askeri uzmanlar, tahkim edilmiş bir adanın işgali için çok daha büyük bir güce ihtiyaç duyulacağı uyarısında bulunuyor.