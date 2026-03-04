ABD-İran savaşının 48 saatlik maliyeti 200 milyar dolara ulaştı! Küresel piyasalar krize girdi
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması enerji maliyetlerinde rekor artış getirdi. Uzmanlar, borsalardaki kayıp, emtia ve enerjiden kaynaklanan ek maliyetin 48 saatte küresel piyasalarda 200 milyar dolar erittiğini belirtti
- ABD ordusu İran'a yönelik askeri harekatının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcadı.
- Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerinin hasar görmesi ve Katar'ın LPG üretimini durdurması sonucu petrol ve doğalgaz fiyatları yüzde 30'un üzerinde arttı.
- Brent petrol fiyatı saldırılar öncesi 70 dolar seviyesinden 48 saatte 83 doları aştı.
- Avrupa doğalgaz fiyatlarında yüzde 40'a varan artışlar yaşandı ve günlük 2 milyar dolarlık ek maliyet oluştu.
- Gelişmiş ülke borsalarında son 48 saatte yaşanan kayıpların 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
ABD ordusu, İran'a yönelik askeri harekatının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcadığı hesaplandı. Ancak maliyetler sadece askeri harcamalardan ibaret değil. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları enerji fiyatlarında rekor artışlara neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Suudi Arabistan'da hasar gören petrol rafineleri ve Katar'ın LPG üretimini durdurma kararı, petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 30'ları aşan bir yükselişe neden oldu.
TÜRKİYE TEDBİR ALDI
Saldırılardan önce 70 dolar civarında seyreden Brent petrolü, 48 saatte 83 doları geçti. Avrupa doğalgaz fiyatlarında da yüzde 40'a varan artışlar görüldü. Sadece günlük tüketim verilerini değerlendiren enerji uzmanları, yüzde 20 ile 40 arasında yaşanan artışların günlük 2 milyar dolarlık ek maliyet yarattığına dikkat çekti.
Öte yandan gelişmiş ülke borsalarında son 48 saate yaşanan kayıpların da 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Güvenli liman görülen altın fiyatları ilk günlerde yükselirken dün yeniden geri çekildi. Ancak ons altın 5 bin doların üzerinde kalırken gram altın 7.300 liranın üzerinde fiyatlandı. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle dolar TL yatay seyrederken Borsa İstanbul'da düşüş sınırlı kaldı.
DÜNYADA ABD-İSRAİL TEDİRGİNLİĞİ
Küresel piyasalarda ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının risk iştahı üzerindeki baskısı devam ediyor. Küresel piyasalar petrol fiyatlarında ani bir artışa neden olan Orta Doğu'daki savaşın etkilerini öngörmeye çalışırken, pazartesi günü erken saatlerde yaşanan keskin düşüşlerden toparlanan S&P 500 endeksi günü neredeyse hiç değişmeden kapattı. Enerji ve savunma hisseleri değer kazandı. Havayolu şirketleri değer kaybetti.
100 DOLAR KORKUSU
Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar, ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamaya devam etmesi ve Tahran'ın komşularına yönelik saldırılarını sürdürmesiyle Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından bazı analistler petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşma riskini değerlendirmeye başladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI
Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Umman ve İran arasında yer alıyor ve Basra Körfezi'ni güneyde Umman Körfezi'ne, oradan da Arap Denizi'ne bağlıyor. Boğazın en dar noktası 33 kilometre genişliğinde olup, gemilerin geçtiği şerit sadece 3 kilometre genişliğinde.
✖ PETROL GEÇİŞİNİN %20'si
✖ LNG SEVKİYATININ %25'i
PETROLE ETKİSİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında yer alan Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, ham petrolünün büyük bölümünü başta Asya olmak üzere bu boğazdan ihraç ediyor.
✖ Tanker trafiği azalıyor
✖ Brent petrol fiyatı yükseldi
✖ Enflasyon baskısı artıyor
DOĞAL GAZA ETKİSİ
Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. 2022 başından geçen aya kadar günlük yaklaşık 17,8 milyon ile 20,8 milyon varil arasında ham petrol, kondensat ve yakıt boğazdan akıyor.
✖ LNG üretimi durursa
✖ Avrupa'da gaz fiyatı fırlıyor
✖ Elektrik maliyetleri artıyor
PİYASALAR DALGALANDI
Brent petrol: 83.24 dolar
Ons altın: 5.105 dolar
Gram altın: 7.248 TL
Dolar/ TL: 43.9840
Euro/TL: 51.0350
Borsa İstanbul: 12.933