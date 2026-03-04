ABD-İran savaşının 48 saatlik maliyeti 200 milyar dolara ulaştı! Küresel piyasalar krize girdi

DÜNYADA ABD-İSRAİL TEDİRGİNLİĞİ Küresel piyasalarda ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının risk iştahı üzerindeki baskısı devam ediyor. Küresel piyasalar petrol fiyatlarında ani bir artışa neden olan Orta Doğu'daki savaşın etkilerini öngörmeye çalışırken, pazartesi günü erken saatlerde yaşanan keskin düşüşlerden toparlanan S&P 500 endeksi günü neredeyse hiç değişmeden kapattı. Enerji ve savunma hisseleri değer kazandı. Havayolu şirketleri değer kaybetti.

100 DOLAR KORKUSU Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar, ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamaya devam etmesi ve Tahran'ın komşularına yönelik saldırılarını sürdürmesiyle Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından bazı analistler petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşma riskini değerlendirmeye başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Umman ve İran arasında yer alıyor ve Basra Körfezi'ni güneyde Umman Körfezi'ne, oradan da Arap Denizi'ne bağlıyor. Boğazın en dar noktası 33 kilometre genişliğinde olup, gemilerin geçtiği şerit sadece 3 kilometre genişliğinde. ✖ PETROL GEÇİŞİNİN %20'si

✖ LNG SEVKİYATININ %25'i

PETROLE ETKİSİ Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında yer alan Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, ham petrolünün büyük bölümünü başta Asya olmak üzere bu boğazdan ihraç ediyor. ✖ Tanker trafiği azalıyor ✖ Brent petrol fiyatı yükseldi ✖ Enflasyon baskısı artıyor