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ABD heyeti Suriye’de! Şam’da kritik toplantı

ABD heyeti Suriye’nin başkenti Şam’da ülkenin geçici hükümetinin yetkilileri ile bir araya geldi. ABD’nin Suriye’deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD heyeti ile Suriyeli yetkililerin katıldığı toplantıda güvenlik ve siyasi meselelerin ele alındığı belirtildi. İşte, Şam’daki kritik toplantıda ele alınan konular…

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:07 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:07
ABD heyeti Suriye’de! Şam’da kritik toplantı

İÇİNDEKİLER

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    ABD heyeti Suriye'nin başkenti Şam'da geçici hükümet ile bir araya geldi.

    ABD HEYETİ ŞAM'DA

    ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD heyeti ile Suriyeli yetkililerin katıldığı toplantıda güvenlik ve siyasi meselelerin ele alındığı belirtildi.

    ABD’nin Suriye’deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD heyeti ile Suriyeli yetkililerin katıldığı toplantıda güvenlik ve siyasi meselelerin ele alındığı belirtildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD’nin Suriye’deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD heyeti ile Suriyeli yetkililerin katıldığı toplantıda güvenlik ve siyasi meselelerin ele alındığı belirtildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

    ABD tarafından yapılan açıklamada görüşmede ABD vatandaşlarını korumak ve kaybolan ABD vatandaşlarının akıbetini teyit etmek, DEAŞ'a karşı mücadelenin devamı, İran'ın Suriye'de yeniden ortaya çıkmasının engellenmesi, tüm Suriyelilerin tam olarak temsil edilmesi ve kapsayıcı bir siyasi sürecin sağlanması konuları ele alındı.

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