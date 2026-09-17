Eyalet yönetimlerinin ve bizzat ABD hükümetinin işin içine girerek vatandaşların temel hakkını gasp ettiğini söylenirken, uygulanan bu mali yaptırımların ve sansürün açık bir anayasa ihlali olduğunu vurgulandı.

ABD ve Avrupa'da ʺÖzgür Filistinʺ eylemleri gün geçtikçe artarak devam ediyor.

Filistin'de her gün insanlık suçu işleyen, bebekleri ve sivilleri acımasızca katleden işgalci İsrail rejimi, kurduğu lobiler aracılığıyla toplumsal muhalefeti ve eleştirileri parayla susturmaya çalışıyor.

Terör devletinin imza attığı barbarlıkların, soykırımın ve katliamların kamuoyunda sorgulanmasını engellemek amacıyla İsrail'i eleştiren her ses finansal kısıtlamalarla bastırılıyor. İsrail'in akıttığı kanı ve işlediği savaş suçlarını örtbas edebilmek için eleştiri hakkını kullanan kurum ve vatandaşlar kamu kaynaklarından mahrum bırakılarak açıkça cezalandırılıyor.