ABD eyaletleri İsrail'i korumak için kendi vatandaşını cezalandırıyor
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’ın programına katılan konuk, ABD’deki sözde "ifade özgürlüğü" yalanını ifşa etti. Birçok eyalette İsrail’i eleştiren vatandaş ve kuruluşların kamu fonlarından mahrum bırakılarak cezalandırıldığı belirtildi. ABD hükümetinin anayasal hakları bizzat ihlal ettiğini söyledi.
Her fırsatta dünyaya "demokrasi ve ifade özgürlüğü" dersi vermeye kalkan Amerika Birleşik Devletleri'nin, konu siyonist İsrail rejimi ve onun işgal politikaları olduğunda nasıl davrandığı gözler önüne serildi. Amerikalı ünlü gazeteci Tucker Carlson'ın programında yapılan çarpıcı açıklamalar, ABD'deki özgürlük illüzyonunu tamamen yıktı.
"İSRAİL'İ ELEŞTİRENLER KAMU FONLARINDAN MAHRUM BIRAKILIYOR"
Programda Carlson'ın "Şu anda ABD'de ifade özgürlüğüne sahip olduğumuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren konuk, ABD'de gerçek bir ifade özgürlüğünün bulunmadığını net bir dille ifade etti.
Eyaletlerin büyük bir kısmında İsrail'i eleştiren Amerikan vatandaşlarını ve kurumlarını hedef alan özel yasalar çıkarıldığını vurgulayan uzman, bu kişi ve kuruluşların kamu fonlarından ve devlet hibelerinden yararlanmasının bizzat kanunlarla engellendiğini belirtti.
İSRAİL'İ KORUMAK İÇİN ÖZGÜRLÜK ELDEN GİDİYOR
Eyalet yönetimlerinin ve bizzat ABD hükümetinin işin içine girerek vatandaşların temel hakkını gasp ettiğini söylenirken, uygulanan bu mali yaptırımların ve sansürün açık bir anayasa ihlali olduğunu vurgulandı.
Filistin'de her gün insanlık suçu işleyen, bebekleri ve sivilleri acımasızca katleden işgalci İsrail rejimi, kurduğu lobiler aracılığıyla toplumsal muhalefeti ve eleştirileri parayla susturmaya çalışıyor.
Terör devletinin imza attığı barbarlıkların, soykırımın ve katliamların kamuoyunda sorgulanmasını engellemek amacıyla İsrail'i eleştiren her ses finansal kısıtlamalarla bastırılıyor. İsrail'in akıttığı kanı ve işlediği savaş suçlarını örtbas edebilmek için eleştiri hakkını kullanan kurum ve vatandaşlar kamu kaynaklarından mahrum bırakılarak açıkça cezalandırılıyor.