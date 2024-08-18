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ABD Dışişleri Bakanı Blinken eli kanlı katil Netanyahu ile görüşmek için terör devleti İsrail'e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eli kanlı Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geldi. 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'e giden Blinken, Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:37
ABD Dışişleri Bakanı Blinken eli kanlı katil Netanyahu ile görüşmek için terör devleti İsrail’e gitti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'e geldi. Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'i ziyaret etmiş oldu.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 317 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.

7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'i ziyaret eden Blinken'ın yarın yerel saatle 11.00'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken'ın ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanıyor.

Blinken, İsrail'in ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.

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