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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail yolcusu! Eli kanlı katil Netanyahu ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 17 Ağustos Cumartesi günü terör devleti İsrail'e gidiyor. Soykırım destekçisi Blinken 19 Ağustos Pazartesi günü ise eli kanlı katil Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 22:22 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 22:22
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail yolcusu! Eli kanlı katil Netanyahu ile görüşecek

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 17 Ağustos'ta İsrail'e giderek Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili son durumu ve bundan sonraki diplomatik adımları ele alacağı bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın, 17 Ağustos Cumartesi günü İsrail'e gideceği belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili mevcut durumu ve bundan sonraki diplomatik adımları İsrailli muhataplarıyla görüşeceği ifade edildi.



KATİL NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

İsrail basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos Pazartesi günü de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.



Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için "baskı yapması" da beklenen Blinken'ın, İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edebileceği kaydediliyor.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

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