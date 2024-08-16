ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail yolcusu! Eli kanlı katil Netanyahu ile görüşecek





Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için "baskı yapması" da beklenen Blinken'ın, İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edebileceği kaydediliyor.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.