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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin'de ateşkes planlarını anlattı | Soykırımcı Netanyahu yeniden ABD yolcusu!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'de ateşkesin sağlanması için müzakerelerin sürdüğü Gazze'de anlaşmaya yakın olunduğunu bildirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Biden ile görüşmek üzere Washington'a yapacağı ziyaret hakkında da konuşan Blinken, ABD yönetiminin ateşkes anlaşmasını bitiş çizgisine getirmek istediğini belirtti.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 20:28 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 20:28
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin’de ateşkes planlarını anlattı | Soykırımcı Netanyahu yeniden ABD yolcusu!

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

''ANLAŞMA YETERLİ OLMAYABİLİR''

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'da düzenlenen ''2024 Aspen Güvenlik Forumu''nda yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail'in, uzun süren baskı ve diplomasi sonucunda ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında ortaya koyduğu ateşkes çerçevesi üzerinde anlaştığını ancak bazı sorunların çözülmesi için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirtti.

Sadece anlaşma sağlanmasının yeterli olmayacağını da söyleyen Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

''KABUL EDİLEMEZ''

Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez." diye konuştu.

''MÜZAKERELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ ANCAK...''

Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

SOYKIRIMCI YENİDEN ABD'YE GİDİYOR

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Washington'a giderek 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması bekleniyor. Beyaz Saray'dan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Biden, başkanın COVID-19'dan iyileşmesine bağlı olarak onunla görüşmeyi bekliyor.

Blinken, Netanyahu'nun ziyareti hakkında sorulan soruya, Washington'ın ateşkes anlaşmasını bitiş çizgisine getirmek istediğini söyledi. Sonrasında ne olacağına dair net bir plan olmasının kritik önem taşıdığını ve Netanyahu ile yapılacak görüşmelerin muhtemelen bunun etrafında şekilleneceğini sözlerine ekledi.

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