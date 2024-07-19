ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin’de ateşkes planlarını anlattı | Soykırımcı Netanyahu yeniden ABD yolcusu!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

''ANLAŞMA YETERLİ OLMAYABİLİR''

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'da düzenlenen ''2024 Aspen Güvenlik Forumu''nda yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail'in, uzun süren baskı ve diplomasi sonucunda ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında ortaya koyduğu ateşkes çerçevesi üzerinde anlaştığını ancak bazı sorunların çözülmesi için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirtti.

Sadece anlaşma sağlanmasının yeterli olmayacağını da söyleyen Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.