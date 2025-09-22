ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. Barrack ayrıca, Lübnan hükümetini Hizbullah'a karşı somut adım atmamakla suçladı.

Sky News Arabia'ya Tom Barrack, ülkesinin Hizbullah'a karşı herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağını belirterek, "Ne kendi kuvvetlerimiz aracılığıyla ne de ABD Merkez Komutanlığı aracılığıyla Hizbullah'a karşı hareket geçeceğiz" dedi.

HİZBULLAH VE İRAN İÇİN SERT İFADELER

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beş noktadan çekilmeyeceğini yineleyen Barrack, Hizbullah ve İran'ı "başları koparılması gereken yılanlar" olarak nitelendirdi.

Barrack, "Hizbullah da bizim düşmanımız, İran da bizim düşmanımız. Bu yılanların başlarını kesip finansmanlarını engellemeliyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (solda) ve Orta Doğu Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus (sağda) /AA

LÜBNAN SOMUT BİR EYLEMDE BULUNMADI

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma yönünde açık bir irade ortaya koyması gerektiğini savunan Barrack, "Lübnan'ın yaptığı tek şey konuşmak, somut bir eylemde bulunulmadı" dedi.

Hizbullah'ın askeri ve ekonomik olarak güçlendiğini savunan Barrack, örgüte ayda yaklaşık 60 milyon dolar dış kaynak aktarıldığını iddia etti.