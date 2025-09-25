ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında konuşma yapan ABD'nin Başkanı Donald Trump, toplantı sırasında üç ayrı "sabotaj" girişiminin hedefi olduğunu iddia etti.

Trump, ilk olarak Ana Konuşma Katı'na çıkan yürüyen merdivenin aniden durduğunu, eşi Melania Trump ile birlikte büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi. Trump, "Tutamaklara sıkıca tutunmasaydık felaket olurdu. Bu kesinlikle sabotajdı" ifadelerini kullandı.

İkinci olarak, milyonlarca kişinin izlediği salonda prompterin çalışmadığını belirten Trump, yaklaşık 15 dakika boyunca teleprompter olmadan konuşma yaptığını dile getirdi. "Önce yürüyen merdiven, sonra bozuk prompter. Burası ne tür bir yer diye düşündüm" diyen Trump, buna rağmen konuşmasının olumlu eleştiriler aldığını vurguladı.

Trump'ın aktardığı üçüncü olay ise konuşma sırasında salonda sesin tamamen kesilmesi oldu. Trump, dünya liderlerinin çeviri kulaklıkları olmadan hiçbir şey duyamadığını, konuşma bitiminde Melania Trump'ın "Söylediğin bir kelimeyi duyamadım" dediğini aktardı.