ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu sırasında üç ayrı olay yaşandığını belirterek “üçlü sabotaj” iddiasında bulundu. Trump, yürüyen merdivenin aniden durmasıyla eşi Melania ile düşmekten son anda kurtulduklarını, prompterin yaklaşık 15 dakika boyunca çalışmadığını ve salonda sesin tamamen kesilmesi nedeniyle liderlerin konuşmasını duyamadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında konuşma yapan ABD'nin Başkanı Donald Trump, toplantı sırasında üç ayrı "sabotaj" girişiminin hedefi olduğunu iddia etti.

Trump, ilk olarak Ana Konuşma Katı'na çıkan yürüyen merdivenin aniden durduğunu, eşi Melania Trump ile birlikte büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi. Trump, "Tutamaklara sıkıca tutunmasaydık felaket olurdu. Bu kesinlikle sabotajdı" ifadelerini kullandı.

İkinci olarak, milyonlarca kişinin izlediği salonda prompterin çalışmadığını belirten Trump, yaklaşık 15 dakika boyunca teleprompter olmadan konuşma yaptığını dile getirdi. "Önce yürüyen merdiven, sonra bozuk prompter. Burası ne tür bir yer diye düşündüm" diyen Trump, buna rağmen konuşmasının olumlu eleştiriler aldığını vurguladı.

Trump'ın aktardığı üçüncü olay ise konuşma sırasında salonda sesin tamamen kesilmesi oldu. Trump, dünya liderlerinin çeviri kulaklıkları olmadan hiçbir şey duyamadığını, konuşma bitiminde Melania Trump'ın "Söylediğin bir kelimeyi duyamadım" dediğini aktardı.

GİZLİ SERVİS'İ DEVREYE SOKTU

Trump, bu üç olayın tesadüf olmadığını savunarak Birleşmiş Milletler'de "üçlü sabotaj" gerçekleştirildiğini öne sürdü. BM Genel Sekreteri'ne mektup gönderdiğini belirten Trump, yürüyen merdivendeki güvenlik kameralarının ve acil durdurma butonuna ait kayıtların saklanması gerektiğini, ABD Gizli Servisi'nin de konuya müdahil olduğunu açıkladı.

