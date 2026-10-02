ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkiler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Başkan Erdoğan'la her zaman konuştuğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.

Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyorum. Biliyorsunuz, o benim yakın bir arkadaşım." dedi.

"ERDOĞAN'I HER ZAMAN MUTLU ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Başkan Erdoğan'la yakın ilişkisine dikkat çeken Trump, sözlerini "Erdoğan'ı her zaman mutlu etmeye çalışacağım." ifadeleriyle sürdürdü.

CAATSA YAPTIRIMLARI MESAJI

Trump ayrıca Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. ABD Başkanı, yaptırımların kaldırılmasının önünde kendisinin bir engel olmadığını belirtti.

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