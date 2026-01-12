ABD Başkanı Trump'a Grönland şoku! Londra basını yazdı: İngiltere Ada'ya asker çıkaracak

LONDRA BASINI ADA'YA ASKER ÇIKARMA PLANINI YAZDI The Telegraph gazetesinin haberinde, İngiltere'nin, Grönland'ı Çin, Rusya ve ABD'den korumak için adaya asker çıkarma planını Avrupalı müttefikleriyle ele aldığı aktarıldı.

İngiltere 'nin, hem Grönland'ı Çin ve Rusya'ya karşı korumak hem de burayı ele geçirmek isteyen ABD 'yi caydırmak amacıyla adaya asker göndermeyi planladığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump (AFP)

Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu kaydedilen haberde, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının beklendiği de ifade edildi.

İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA PLAN YAPIYOR



Haberde, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla buluşan İngiliz ordu yetkililerinin Grönland'daki bir misyon için plan hazırladığına da dikkati çekildi.