PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! Dışarı atılan protestocular "Bugünün Hitleri" sloganı attı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da gittiği restoranda İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. CodePink üyesi kadınların “Filistin’e özgürlük” ve "Trump, bugünün Hitleri" şeklinde slogan attı. Trump, göstericilerin dışarı çıkarılmasını istedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! Dışarı atılan protestocular "Bugünün Hitleri" sloganı attı

ABD Başkanı Trump, Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla akşam saatlerinde bir restorana yemek yemeye gitti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de yer aldığı yemek için gittikleri restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların kurduğu "CodePink" adlı sivil toplum örgütü üyelerinin protestosuyla karşılaştı. CodePink üyesi kadınlar, Trump'a "Filistin'e özgürlük, Washington'a özgürlük" diye seslenirken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirten sloganlar attı.

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! ʺBugünün Hitleriʺ(sosyal medya görüntüsü)ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! ʺBugünün Hitleriʺ(sosyal medya görüntüsü)

"TRUMP BUGÜNÜN HİTLERİ"

"Trump, bugünün Hitleri" şeklinde de slogan atılan kadınları kısa bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi. Protestoyu gerçekleştiren göstericiler restorandan çıkarılırken Filistin ve Gazze lehine sloganlar atmaya devam ettiler.

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! ʺBugünün Hitleriʺ(sosyal medya görüntüsü)ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! ʺBugünün Hitleriʺ(sosyal medya görüntüsü)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine batı medyasına ağladı
İsrail'in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Takas Bank
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! Dışarı atılan protestocular "Bugünün Hitleri" sloganı attı
Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacak
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: “Saldırılarla yılmayacağız”
CHP'ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: "Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
OVP'den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...