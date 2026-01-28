PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump: Demokratlar meclise girerse beni azletmeye çalışacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların Meclis’i geri alması halinde yeniden azil sürecini başlatacaklarını öne sürdü. Daha önce iki kez azil girişimini “kolayca atlattığını” söyleyen Trump, siyasi hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğunu savundu. ABD’de geçmişte hükümetin kapanmasına ve uçuşların durma noktasına gelmesine yol açan krizler yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Trump: Demokratlar meclise girerse beni azletmeye çalışacaklar

ABD Başkanı Donald Trump televizyon yayınında verdiği röportajda " Demokratlar Meclis'i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar"dedi.

ABD Başkanı Donald Trump (Görsel AFP'den alınmıştır)

'İKİ KERE DENEDİLER'

ABD Başkanı Donald Trump yabancı bir kanala verdiği konuşmada sunucunun kendisine "Senatoyu kaybederseniz ne olacak" sorusuna "Ben bir profesyonelim, Demokratlar 'Iowa'ya gitti, halka kötü davrandı, hadi bunu azledelim' diyecekler. Benim hakkımda yoldan çıktı yorumları yapacaklar ve azletmeye çalışacaklar, daha önce de yaptılar. İki kere azletmeye çalıştılar ama onları çok kolay bir şekilde alt ettim." ifadelerini kullandı.

ABD'de hükümet kapanmanın 43. gününde Trump'ın imzasıyla yeniden faaliyete geçmişti. (takvim.com.tr/arşiv)

HÜKÜMET 43 GÜNLÜĞÜNE KAPANMIŞTI

ABD'de ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43 gün sürmüştü. Yaşanan uzun süreli krizden Demokratları sorumlu tutmuştu.

ABD'de hükümetin kapanması uçuşlarda gecikmelere yol açmıştı.

UÇUŞLAR DURMUŞTU

ABD'de bütçe krizi ve hükümetin kapanması, hava trafiğini felç etme noktasına gelmişti. Donald Trump yönetimi, 40 büyük havalimanında uçuşları yüzde 10 azaltma kararı alırken, binlerce sefer iptal edilmişti. Yetkililer, kapanmanın sürmesi halinde "kitlesel kaos" uyarısında bulunmuştu.

ABD’de 36 günlük bütçe krizinden sonra kaos: Onlarca havalimanında uçuşlar duracak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler