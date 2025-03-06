ABD Başkanı Donald Trump Hamas ile teması doğruladı! "Bu görüşmelerde İsrail'e yardımcı oluyoruz"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde, Rusya-Ukrayna gündeminden Orta Doğu'ya kadar bazı dış politika başlıklarında gündemi değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde, Rusya-Ukrayna gündeminden Orta Doğu'ya kadar bazı dış politika başlıklarında gündemi değerlendirdi.
Trump, Rusya ve Ukrayna tarafı ile görüşmelerin sürdüğünü ve kayda değer mesafe katettiklerini dile getirerek, "Son 2 günde Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde ciddi mesafe kaydettik. Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum." dedi.
ABD Başkanı ayrıca, ülkedeki 240 bin civarındaki Ukraynalı göçmenin geçici yasal statülerinde bir değişiklik olup olmayacağı ile ilgili yakında bir karar vereceğini belirtti.
TRUMP'TAN NATO ÇIKIŞI
Öte yandan, Trump, ABD olarak NATO'ya çok fazla ödeme yaptıklarını, ancak diğer ülkelerin harcamalarının olması gerekenin altında kaldığını savundu.
Trump, "Eğer ödeme yapmazsanız sizi savunmayacağız dedim. Bunu 7 yıl önce söyledim ve bu yüzden yüz milyonlarca dolar ödediler. Dediler ki eğer borçlu olsaydık bizi savunur muydunuz? Hayır, savunmazdım dedim." ifadesini kullandı.
"NATO'yu potansiyel anlamda iyi olarak görüyorum ama NATO'daki bu ödeme durumu çok adaletsiz." diyen Trump, bazı ülkelerin savunma masraflarını kendilerinin karşıladığını ve buna mukabil ticarette bu ülkelerden "kazık yediklerini" savundu.
HAMAS İLE GÖRÜŞÜYORUZ
ABD ile Hamas arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına yönelik haberleri de değerlendiren Trump, "Hamas ile görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardımcı oluyoruz. (Hamas'a) Nakit para vermiyoruz." diye konuştu.
Hamas'ın Gazze'yi yönetmemesi gerektiğini savunan Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEĞİM
Diğer yandan Trump, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve bu ülkenin Amerikan şirketlerine yeterince yatırım yapması durumunda Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.
Trump, "Amerikan şirketlerinden 4 yıl içinde 1 trilyon dolarlık alım yaparsanız giderim dedim. Onlar da bunu yapmayı kabul ettiler, ben de oraya gideceğim. Onlarla harika bir ilişkim var. Askeri teçhizat satın almak için Amerikan şirketlerine çok fazla para harcayacaklar." dedi.
NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYA VURGU
ABD Başkanı, tüm dünyada kendilerinin yanında Rusya ve Çin gibi ülkelerde çok fazla nükleer silah olduğunu kaydederek, tüm ülkelerin nükleer silahlardan arınmasının çok iyi olacağını vurguladı.
Trump, "Hepimiz nükleer silahlardan arınabilsek harika olurdu, çünkü nükleer silahların gücü çılgınca. Nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlatmak isterim." dedi.
Trump, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe gitti.
Bu kapsamda USMCA ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu.
Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürüldü.
Söz konusu düzenlemeleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, "Son zamanlarda çok daha sıkı çalışıyorlar, fark ettiniz mi? Gelen insanlar ve uyuşturucu konusunda. İkisinde de muazzam ilerleme kaydettik." dedi.
"PİYASAYA BAKMIYORUM BİLE, ÇÜNKÜ UZUN VADEDE ABD ÇOK GÜÇLÜ OLACAK"
Trump, tarifeler nedeniyle kısa vadeli küçük kesintiler olabileceğini ancak bunun büyük olmayacağını ifade etti.
Piyasa tepkisinin sağlanan ertelemeler ve muafiyetlerde kendisini etkileyip etkilemediğine yönelik soru üzerine Trump, "Piyasaya bakmıyorum bile, çünkü uzun vadede ABD çok güçlü olacak." dedi.
Trump, gelecek yıl bütçeyi dengelemek istediklerine işaret ederek, bunu gerçekleştirme şanslarının yüksek olduğunu, açıklanan yatırımlar gibi gelir getiren pek çok iyi gelişme olduğunu anlattı.
Alüminyum ve çelik için uygulanacak tarifelerin değişmeyeceğini belirten Trump, bunların gelecek hafta yürürlüğe gireceğini kaydetti.
Trump, tarifelere ilişkin büyük konunun 2 Nisan'da yürürlüğe girecek karşılıklı gümrük vergileri olacağını söyledi.
Otomobil üreticilerine, tanınan muafiyetin kısa ömürlü olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu ve 2 Nisan'da tekrar gelmemelerini söylediğini aktaran Trump, "Onlara bunun kısa vadeli bir anlaşma olduğunu söyledim." diye konuştu.
ABD'YE 20 MİLYAR DOLARLIK NAKLİYE YATIRIMINI AÇIKLADI
Trump ayrıca, dünyanın en büyük nakliye şirketlerinden biri olan CMA CGM'nin ABD'ye 20 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımın, nakliye ile lojistik altyapısı ve terminallerin inşasına gideceğini kaydeden Trump, tahmini 10 bin kişilik istihdam sağlanacağını anlattı. Trump, ABD'de gemi inşasına yönelik de yeni bir program açıklayacaklarını bildirdi.