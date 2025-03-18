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9 aydır uzay istasyonunda mahsurlar! İki astronot Dünya’ya dönüyor

Sekiz günlük bir operasyon için gittikleri uzay istasyonunda 9 aydır mahsur kalan iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams Dünya’ya dönüyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Wilmore ve Williams’ın Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayımladı.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 10:54
9 aydır uzay istasyonunda mahsurlar! İki astronot Dünya’ya dönüyor

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Sekiz günlük bir yolculuk için yola çıkan fakat yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, Dünya'ya dönüyor.

Dokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., ReutersDokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., Reuters

CANLI YAYINDA KAPSÜLDEN AYRILDILAR

SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmek üzere istasyondan ayrıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayımladı.

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17 SAAT SÜRECEK

Yaklaşık 17 saat süreceği tahmin edilen dönüş yolculuğunda Wilmore ve Williams'a NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov eşlik ediyor.

Uzayda geçen 9 ayın ardından, iki astronotu evine ulaştıracak kapsülün hava koşullarının uygun olması durumunda akşam saatlerinde Florida eyaleti açıklarına iniş yapması bekleniyor.

Dokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., ReutersDokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., Reuters

9 AYDIR UZAY İSTASYONUNDA MAHSURLAR

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA da kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Butch Wilmore ve Suni Williams, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüButch Wilmore ve Suni Williams, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı.

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim almıştı.

Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

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